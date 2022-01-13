16日，市委书记江凌到伊滨区调研，并主持召开座谈会，深入研究伊滨科技城发展定位、产业谋划等工作。他强调，要锚定发展定位，强化创新引领，聚焦产业发展，提升功能品质，持续深化改革，加快推动伊滨科技城建设取得明显进展。

江凌到伊滨区调研时强调

加快推动伊滨科技城建设

全力打造引领洛阳创新发展“主引擎”

杨骁参加

16日，市委书记江凌到伊滨区调研，并主持召开座谈会，深入研究伊滨科技城发展定位、产业谋划等工作。他强调，要锚定发展定位，强化创新引领，聚焦产业发展，提升功能品质，持续深化改革，加快推动伊滨科技城建设取得明显进展。

在佛光装备制造(洛阳)有限公司、兰迪玻璃机器股份有限公司，江凌走进生产一线，详细了解产品研发、市场拓展等情况，鼓励企业抢抓新能源、绿色建筑等产业发展机遇，坚持市场导向，强化技术创新，着力实现高质量发展。在轴研所伊滨科技产业园、中航洛阳光电产业园，江凌现场察看项目建设，协调解决存在问题，指出要在加快项目建设进度的基础上，发挥龙头引领作用，精准出台扶持政策，带动产业链上下游核心企业同步入驻，实现产业集群发展。在中科信息产业园智慧岛创新社区，江凌要求尽快引入有经验的高水平运营商，明晰产业方向，完善功能配套，引进培育更多高成长性企业。江凌还考察了部分重点招商项目选址，要求伊滨区科学规划布局，做好服务保障，全面推行“承诺制+标准地”“拿地即开工”等机制，确保重点招商项目尽快落地。

随后，江凌主持召开座谈会，听取伊滨区产业发展情况汇报。与会市领导和市直有关部门结合实际，提出了有针对性的意见建议。江凌对伊滨区在聚焦产业发展、推动重大项目落地等方面展现出的积极行动和良好状态给予肯定。他指出，规划建设伊滨科技城，赋予伊滨区更多事权，是市委市政府聚焦创新引领发展主战略，着眼长远、把握大势、结合实际，科学作出的重大决策部署。要认真落实市委市政府部署要求，坚持把“初步建成伊滨科技城”作为洛阳“十四五”发展的大事要事来抓，细化任务清单，逐年推进落实，全力打造引领洛阳创新发展“主引擎”。

江凌强调，要深化对伊滨科技城定位的认识。聚焦科技产业、创新平台、现代社区等三大标志性要素，着力打造以科技创新为动力、以科技产业为支撑、以现代社区为主要形态的现代化城市，努力成为全市科技产业、创新平台、高端人才最集中的发展高地。要深化对产业发展的研究。坚持前瞻30年看问题，把准产业发展风口和伊滨基础优势，科学确定主导产业，找准着力点，拉长产业链，培育一批千亿级产业集群和一批百亿级龙头企业，不断提升产业集聚度；坚持规划引领，优化产业发展空间布局，把更多土地等资源用以支持产业发展；正确处理创新平台与产业发展的关系，真正把创新落到产业上，推动科技创新与产业发展良性互动。要深化对体制机制的研究。强化改革思维，着力形成与伊滨科技城定位相匹配的体制机制，通过增创体制机制新优势激活发展内生动力；聚焦构建有利于创新的体制机制，对标改革前沿城市，打造一流创新生态，畅通要素流动渠道，汇聚更多创新资源；聚焦构建现代城市治理体系，加强和创新城市管理，提高市民公共决策参与度，把体制机制优势转化为社会治理效能；聚焦城市运营体制机制创新，实质化推行“管委会+公司”模式，强化产业运营和投融资职能，深化薪酬体制、人事制度改革，不断提高伊滨科技城市场化专业化运营水平。

就抓好当前重点工作，江凌强调，要坚持以经济建设为中心，更好统筹疫情防控、防汛救灾和经济社会发展。要加快推进重大项目落地，夯实伊滨科技城发展的基础支撑。要加快创新平台建设，全力打造省2号智慧岛，积极对接龙门实验室建设，着力引进培育新型研发机构和科研成果转化机构，用好多层次资本市场，打造高能级创新平台矩阵。要加快建设一批科技产业园区，完善孵化平台、中试基地等载体，集聚更多高成长性中小企业成长壮大。要加快推进城市提质，高标准配套完善教育、医疗、文化等公共服务设施，大力推进公共服务社区化，更好吸引青年人才就业安居、服务支撑创新发展。要加快提升队伍素质，强化干部专业知识培训，注重培养选拔年轻干部，使干部能力作风更加适应伊滨科技城发展需要。

杨骁、王军、梁庆、侯占国等分别参加调研和座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)