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市委召开专题会议 研究城市区高中迁建、九都路改造提升工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 22:04

市委召开专题会议
研究城市区高中迁建、九都路改造提升工作
江凌主持 徐衣显参加

　　15日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究城市区高中迁建、九都路改造提升工作。

　　会议听取城市区高中迁建方案优化及前期工作进展情况汇报。自城市区高中阶段学校迁建工作启动以来，各项工作有序推进，已取得阶段性成效。目前，首批8所计划迁建的高中阶段学校规划方案设计已基本完成，按照国内一流标准、超前规划设计、突出书院主题、传承河洛文化、彰显办学特色的要求，8所学校均已完成概念性设计方案征集和方案设计优化，同时土地报批、文物普探等前期工作也都在有序推进。

　　会议强调，规划建设一批特色鲜明的现代化高中，加快推进教育资源布局优化调整，是市委市政府作出的一项重要部署，事关全市大局、事关洛阳未来、事关群众利益，对进一步做强城市功能、汇聚创新要素具有重要意义。各级各有关部门要统一思想、提升站位，把高起点做好首批高中迁建工作，作为当前推动洛阳教育发展最紧迫、最关键的重大工程强力推进，持续扩大优质教育资源覆盖面。要进一步优化设计方案，按照打造“百年名校”的标准，优化功能布局，打造宜人空间尺度，确保设计方案优中选优，为补上我市教育资源布局欠账、提高学校发展水平创造良好条件。要做好要素保障，采取超常规措施，强化并联审批理念，坚持市区两级联动，尽快完成土地报批，扎实推进各项前期工作，千方百计解决资金难题，确保首批8所学校今年6月底前全部实质性动工，明年暑期前完工交付，明年9月具备招生条件。要及早谋划新学校运营管理工作，持续深化教育改革，落实“县管校聘”要求，从全市范围内选优配强领导班子，确保明年秋季开学实现新学校新气象。

　　会议听取了九都路快速化改造提升规划设计方案汇报，对优化提升重要节点设计等提出要求。按照规划，九都路改造提升工程东起二广高速瀍河收费站，西接宁洛高速周山收费站，将打造成为洛北片区贯通东西的一条快速主干道。

　　会议指出，要立足快线标准，优化设计方案，综合运用下穿隧道、局部高架、地面微改造等举措，着力提升重要节点通行效率，有效解决东西向快速通达问题。要强化科学统筹，坚持分期分段实施，注重保护沿线风貌，科学兼顾群众出行，真正把这项民生工程办到群众心坎上。

　　徐衣显、李新建、王军、孙延文、贺敏、陈淑欣等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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