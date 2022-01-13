14日，在收听收看全省防汛工作会议后，我市接着召开防汛工作会议，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，认真落实省委省政府部署要求，提前安排部署今年防汛工作，全力以赴确保安全度汛，坚决守住不发生人员伤亡的防汛工作“金标准”。市委书记江凌出席会议并讲话。

全市防汛工作会议召开

提前做好防汛准备工作

全力以赴确保安全度汛

江凌出席并讲话 杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

14日，在收听收看全省防汛工作会议后，我市接着召开防汛工作会议，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，认真落实省委省政府部署要求，提前安排部署今年防汛工作，全力以赴确保安全度汛，坚决守住不发生人员伤亡的防汛工作“金标准”。市委书记江凌出席会议并讲话。

江凌在讲话中指出，根据气象分析研判，今年我市发生暴雨洪涝灾害的概率较大。与此同时，疫情防控形势依然复杂严峻。各级各部门要认真落实省委省政府部署要求，更好统筹疫情防控、防汛救灾与经济社会发展，把形势估计得更严峻一些，把准备工作做得更充分一些，提早谋划做好防汛重点工作。要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，坚持把水利设施作为防汛基础、把汛前准备作为防汛关键、把提前避险作为防汛要害，全面检视问题，针对薄弱环节，切实把准备工作做到位、做充分，确保关键时刻发挥作用。

江凌强调，要全面检查水利设施状况。加强病险水库、尾矿库和淤地坝检查整改，全面彻底消除风险隐患；加强小流域治理检查整改，确保汛前全面完成影响行洪安全的“两清一护”治理任务；加强伊洛河堤防和排站检查整改，及时排除病险河段、增置排站设施，不断提升防洪排涝能力；加强城市防洪排涝工程检查整改，突出抓好地下工程排查，提前发现问题、整改到位，着力打造安全韧性城市。要提前做好防汛避险准备。做好危旧房屋和窑洞排查整治，该拆除的拆除，该修缮的修缮，确保“危房不住人、住人无危房”；做好山洪地质灾害风险区和低洼易涝区排查整治，下决心把灾害隐患严重区域的群众搬出来，从根本上解决问题；做好防汛避险集中安置点准备，发生险情及时启用，有效保障安置群众基本生活；做好救援力量和物资准备，加强各方力量统筹，发挥基层民兵作用，备足备好抢险物资，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢；做好防汛避险预案和防汛演练，围绕“用什么方式通知”“往哪里转移避险”“谁负责弱势群体”等关键问题，拿出群众看得懂、易操作的预案，一旦发生险情及时安全转移避险。要加强预测预警和会商研判。各县区防汛指挥部要迅速进入防汛准备状态，做好准备工作，确保汛期来临立即转入实战状态；加强气象预测能力建设，加快补齐人才、设备等短板，切实增强细分区域预报准确性；完善会商研判机制，强化应急、水利等部门协同配合，实现会商机制更畅通、成果运用更及时；加强防汛工作培训，以乡镇(街道)和村(社区)干部为培训重点，加快提升基层干部防灾减灾和应急处置能力；加强分级应急响应机制宣传，使全社会能够根据应急响应等级，及时采取相应响应措施，不断提升安全防范意识和避嫌自救能力。

市领导杨骁、吴中阳、杨炳旭、何伟、李新建、王飞、王军、孙延文、梁庆、魏险峰、贺敏、张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)