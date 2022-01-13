洛阳市委常委会召开会议 研究这些重要工作

2月27日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，传达中央、省委农村工作会议及中央一号文件精神，研究全市“三农”工作；传达省委常委会听取洛阳市委关于做好今年经济工作汇报时的部署要求，研究我市贯彻落实工作；会议还对统战工作、干部系统化培训、市委党校主体班“领导干部讲堂”等提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记关于“三农”工作重要指示

研究省委关于洛阳经济工作部署要求贯彻落实工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

2月27日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，传达中央、省委农村工作会议及中央一号文件精神，研究全市“三农”工作；传达省委常委会听取洛阳市委关于做好今年经济工作汇报时的部署要求，研究我市贯彻落实工作；会议还对统战工作、干部系统化培训、市委党校主体班“领导干部讲堂”等提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，习近平总书记对做好新时代“三农”工作提出一系列重要指示。要全面领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，着力抓好粮食安全、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果等重点工作，推动农业农村现代化迈出新步伐。要深刻认识到市委关于乡村振兴的“151”工作举措是对中央、省委关于“三农”工作部署的细化实化，统一思想、坚定信心，不折不扣抓好“151”工作举措落实。要加强组织领导，各县区主要负责同志把更多精力放在乡村振兴上，各乡镇主要领导把主要精力放在乡村振兴上，形成全面推进乡村振兴的浓厚氛围。要加强因势利导，对“151”工作举措进行梳理总结、研究深化，把推动乡贤返乡创业与发展县域特色产业结合起来，把推进土地流转与发展规模经营、集镇建设结合起来，把“达标村”“精品村”创建与乡村运营结合起来，把抓好农村改革与产业发展、乡村治理结合起来，着力带动更多群众增收致富。要加强督导指导，及时解决工作推进中的突出问题，推动乡村振兴工作不断取得新成效。

会议强调，省委常委会专题听取洛阳市委关于做好今年经济工作有关情况的汇报，对做好下步工作提出明确要求、细化支持措施，进一步彰显了省委省政府对洛阳工作的重视、关心和厚望。全市各级各部门要深刻理解和把握省委省政府指示要求，把准方向、正视问题、坚定信心，聚焦“建强副中心、形成增长极”目标，以产业为支撑，以创新为引领，以改革为动力，既久久为功坚持走以创新引领发展之路，又立足当前抓好经济运行调度，着力实现稳增长目标，加快形成引领全省高质量发展的重要引擎。要咬定发展目标，层层压实责任，细化分解任务，积极应对经济下行压力，从一季度抓起，从各县区抓起，奋力在转方式、调结构、强动能上取得实质性突破，确保完成全年各项经济目标。要加强科学调度，市区两级坚持周调度机制，深入调查研究，认真梳理问题，及时研判破解，始终保持经济平稳健康运行。要依法依规做好精准统计工作，增强抓经济运行的主动性。要持续深化企业帮扶，深化“万人助万企”活动，多到企业一线宣讲政策、解决困难，建立健全企业诉求网上办理反馈机制，为企业发展提供良好保障。要狠抓项目投资，加大“三大改造”力度，全面落实“承诺制+标准地”改革，提高精准招商引资实效，不断掀起项目建设热潮。要高度重视资金筹措，深度研究金融政策，着力加强项目策划，有效破解项目资金难题。要着力防控风险，强化底线思维和风险意识，着力抓好风险隐患化解，营造良好经济社会发展环境。

会议传达全国统战部长会议和全省统战工作会议等会议精神，听取我市贯彻落实情况汇报，审议了《市委2022年度政党协商计划》。会议指出，要深刻领悟习近平总书记关于统一战线工作的系列重要指示精神，加强民主党派建设和人才培养，更加注重新的社会阶层人士思想政治引领，持续抓好民营经济发展，抓好商会、协会建设，提高宗教治理现代化水平，推动我市统一战线工作走在全省前列。

会议审议了《洛阳市2022年度干部队伍系统化培训实施方案》，强调要结合“能力作风建设年”活动，精选培训人员，增强培训互动性，动态掌握培训效果，加强日常培训管理，持续推进全市领导干部思想大解放、能力大提升，锻造与现代化洛阳建设相适应的能力素质。

会议审议了《市委党校主体班“领导干部讲堂”工作方案》。会议指出，对领导干部到党校讲课作出制度性安排，是落实中央、省委要求的具体举措，对实现教干部、干部教良性循环具有重要意义。要坚持市级领导带头，加强讲课内容统筹，综合运用形势报告、专题讲座、学员座谈、话题讨论等方式，增强针对性实效性，不断提高我市干部教育培训的质量效果。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)