26日，市委理论学习中心组在市会议中心举行集体学习，深入学习领会习近平总书记关于在社会主义市场经济条件下发挥资本积极作用的重要论述，邀请业内专家围绕用好资本市场、发展风口产业作专题辅导报告，推动领导干部正确认识和把握资本的特性和行为规律，进一步强化资本意识、金融意识和产业投融资意识，不断提升引领产业发展的能力素养，着力在创新引领发展的新赛道上赢得主动。

市委理论学习中心组举行集体学习

发展风口产业必须用好资本市场

江凌主持并讲话 靳海涛作报告

杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加

26日，市委理论学习中心组在市会议中心举行集体学习，深入学习领会习近平总书记关于在社会主义市场经济条件下发挥资本积极作用的重要论述，邀请业内专家围绕用好资本市场、发展风口产业作专题辅导报告，推动领导干部正确认识和把握资本的特性和行为规律，进一步强化资本意识、金融意识和产业投融资意识，不断提升引领产业发展的能力素养，着力在创新引领发展的新赛道上赢得主动。市委书记江凌主持集体学习并讲话。杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加。

在集体学习时，中国证券投资基金业协会副会长、前海方舟资产管理有限公司董事长靳海涛作《发挥创业投资与资本市场的力量，推动创新和社会经济发展》专题辅导报告。靳海涛结合丰富的基金管理和创业投资实战经验，对资本市场特别是创投发展的特点、类型、运作方式等进行了全面深入的阐释。大家表示，辅导报告内容丰富、深入浅出，既有理论深度，又有案例剖析，具有很强的针对性和实操性，对于加快弥补资本运作方面的能力短板，提高风口产业投融资能力具有重要指导作用。

江凌在讲话时指出，市委把产业发展作为事关全局的最重要工作来抓。提升干部资本运作和产业投融资能力，就是提升干部产业素养的重要方面。当前，迈入新发展阶段，培育创新产业、发展创新型经济，离不开创新金融的强力支撑。一个地方的资本市场发育程度，也客观反映着一个地方经济发展的活跃度和竞争力。各级各部门和领导干部要牢固树立“发展风口产业必须用好资本市场”的理念，着力发挥多层次资本市场作用，善于用好创投基金、政府引导基金等手段，撬动更多社会资本支持风口产业发展，加快实现转型升级、跨越赶超。

江凌强调，要保持对创新的关注和敏锐，从技术创新、商业模式创新、发展战略创新、组织形态创新、协同创新等多个维度，精准把握创新发展赛道的新态势新变化，突出以科技创新引领产业升级，真正在新赛道上找准自身定位、明晰主攻方向、提高竞技能力，奋力跑出高质量发展“加速度”。要高度重视资本市场，强化金融意识、资本意识，准确把握多层次资本市场的功能定位和政府在发展资本市场中的角色定位，更加注重创投对创新发展的独特作用，千方百计把资本市场和各类中介机构培育起来，在更大范围聚合创新资源，为风口产业和创新型经济发展注入强劲动力。要善用资本手段抓好招商引资，强化政府引导基金与市场化创投基金合作，进一步明确政府引导基金的定位是引进培育产业、而非追求盈利，充分发挥市场化创投基金在项目遴选上的优势，共同培育扶持一批高成长性企业，真正在创新引领发展的时代保持适应性、掌握主动权。

报告会前，江凌会见了靳海涛以及新石器慧通(北京)科技有限公司、北京清航空天动力科技有限公司、上海仙途智能科技有限公司等创新型企业负责人，就携手推动新技术新产业落地洛阳达成诸多共识。

此次集体学习以视频形式举行，各县区设分会场。市委理论学习中心组成员，市直有关单位、人民团体、驻洛省管企业、高等院校、市管企业主要负责同志等在主会场参加学习。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)