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江凌与国开行河南分行行长马东祺举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 22:16

　　25日，市委书记江凌与国家开发银行河南省分行党委书记、行长马东祺举行工作会谈，双方围绕发挥国开行开发性金融机构优势，持续深化政银合作等进行深入交流。

　　江凌代表市委市政府对国开行长期以来对洛阳经济社会发展，尤其是产业发展、乡村振兴、基础设施建设、新型城镇化等方面给予的支持表示感谢。他说，国开行河南省分行始终胸怀“国之大者”，紧紧围绕中央重大战略部署和省、市重点工作，深刻把握金融政策导向，深度融入地方发展，策划了一批政银合作项目，为洛阳经济社会发展作出了重要贡献。当前，洛阳正在坚持以创新引领发展，着力建强副中心、形成增长极，与国开行河南省分行有广阔的合作空间。洛阳始终把国开行河南省分行作为可信赖的战略合作伙伴，希望国开行更好发挥特色优势，进一步聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等合作重点，深度研究金融政策，着力加强项目策划，推动政银合作结出更多丰硕成果。

　　马东祺表示，国开行河南省分行将结合洛阳当前中心工作和未来发展布局，充分发挥自身政策、平台等优势，做好融资规划，组建对接专班，梳理项目清单，把双方的合作落实到具体项目上，为洛阳发展做好金融保障服务。

　　国开行河南省分行领导刘建梅、莫崇武，市领导李新建、孙延文等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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