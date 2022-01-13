洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委国土空间规划委员会2022年第一次会议举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 22:29
市委国土空间规划委员会2022年第一次会议举行
江凌主持并讲话 徐衣显出席

　　24日，市委国土空间规划委员会2022年第一次会议举行，审议《洛阳市委国土空间规划委员会制度》《洛阳市控制性详细规划管理办法》及相关规划。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议并讲话。

　　会议原则通过《洛阳市委国土空间规划委员会制度》。会议指出，要认真落实国家、省部署要求，对国土空间规划管理相关职能进行整合，理顺市规委会与下设的专委会、市区两级资源规划管理部门的关系，加快建立更加科学、民主、公平、公正的资源规划管理议事决策机制，不断加强自然资源管理，提高国土空间规划水平。

　　会议原则通过《洛阳市控制性详细规划管理办法》。会议强调，控制性详细规划是城市建设管理的重要基础。要科学划分控规编制单元和管理单元，合理确定控规内容深度，严格规范控规修编程序，更好把城市设计成果落实到控规中，提高控规内容科学性严肃性。要完善配套文件，提升审批效率，强化刚性执行，切实维护好城市规划权威，保障好城市建设水平。

　　会议原则通过《洛阳市农贸市场规划建设导则》。会议指出，要深刻把握农贸市场超市化、公共服务社区化、生活服务多元化等未来农贸市场发展态势，加大布局密度、减小市场体量、整合服务内容，打造一批邻里中心等社区综合服务体，加快构建社区十五分钟生活圈。要进一步明确导则定位，按照新建、提升、整合等不同类型完善设计方案，细化管理设施、服务设施等设计要求，实现业态、功能全面提升，让百姓享受更舒心更放心的服务。

　　会议原则通过《洛阳市城区近期高中外迁专项规划》。会议强调，规划建设一批特色鲜明的现代化高中，持续扩大优质基础教育资源覆盖面，是市委市政府的一项重要战略部署，对做强城市功能、提高城市竞争力和对人才吸引力具有重要意义。要把新建一批高质量现代化高中，作为当前推动洛阳教育发展最紧迫、最关键的重大工程强力推进，充分征求社会各界意见建议，确定优质地块，优化设计方案，完善配套设施，尽快推动首批学校开工建设，为提高洛阳高中教育发展水平创造良好条件。

　　会议还原则通过《洛阳市瀍河区上中窑片区规划》，并对进一步完善提升规划内容提出具体要求。

　　会议强调，要按照城市区标准提升偃师、孟津城市规划水平，推动重大基础设施、公共服务设施在城市区内统筹优化布局，助推偃师区、孟津区不断提升建设标准和管理水准。要更加强化产业发展意识，把产业发展布局作为规委会的重要研究内容，着力做好产业用地保障，优化土地、规划审批流程，为重大产业项目落地和推进实施提供良好保障。要更加强化系统思维，牢固树立“一盘棋”思想，加强对事关全市大局、事关群众利益的公共交通、教育、医疗、体育等公共服务、重点设施类专项规划的系统研究、系统谋划，发挥好规划引领作用，有效破解难题，补上城市短板，带动城市功能品质整体提升。

　　徐衣显、孙延文、张玉杰、杨劭春及市委国土空间规划委员会其他委员等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • “十四五”期间，力争洛阳新能源汽车...
  • 城中村燃气管道改造 今明两天洛阳部...
  • 洛阳学生乘坐地铁能否实现人脸识别无...
  • 产兴城强——全力以赴开创洛阳产业发...
  • 西工区涧东路中学将建设成为九年一贯...
  • 洛阳高三“二练”、“三练”时间公布！
  • 北京冬奥会开幕式国旗传递有咱洛阳姑娘
  • 开元湖畔拆篱透绿 精细疏剪“颜值”提升
  • 西工区新添一处停车场【组图】
  • 洛阳今日晴天间多云 气温-2℃到13℃
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    洛浦散步随拍

    寺坡山村

    雪打梅花更精神

    红尘视觉 春天到
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605