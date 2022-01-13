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全市党管武装工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 19:44

全市党管武装工作会议召开
扛牢政治责任 聚焦备战打仗
推动党管武装工作取得新成效
江凌出席并讲话 杨骁作讲评

　　24日，全市党管武装工作会议召开，市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌出席会议并讲话。他强调，要全面贯彻习近平强军思想，坚定扛牢政治责任，聚焦服务备战打仗，突出抓好重点任务，奋力推动洛阳新时代党管武装工作和国防动员事业不断取得新成效。

　　会上，洛宁县、嵩县、老城区、洛龙区人武部党委第一书记和伊滨区党工委书记作党管武装工作述职，其他县区作书面述职。市委副书记、政法委书记杨骁对2021年各县区党管武装工作情况进行讲评。

　　江凌在讲话中指出，党管武装是党中央、中央军委赋予地方各级党委的重要职责。每年开展县区人武部党委第一书记履行党管武装责任述职评议，是落实党管武装政治原则的重要制度安排，对于推动各县区人武部党委第一书记强化责任意识、系统梳理工作、倒逼任务落实具有重要作用。去年以来，洛阳军分区和各县区人武部深入贯彻习近平强军思想，持续加强自身建设，扎实推进政治建设、备战打仗、双拥共建等工作，党管武装工作走在了全省前列。要深入学习贯彻习近平强军思想，紧盯新时代强军目标，切实扛稳扛牢党管武装重大责任，始终坚持党对军队的绝对领导，始终把加强政治建设摆在首位，确保军队牢牢掌握在党和人民手中，不断开创党管武装工作和国防动员事业新局面。

　　江凌强调，要认真落实党中央、中央军委和省委、省军区重大决策部署，切实把责任扛在肩上，深入系统研究新形势下党管武装工作，更好统筹国防建设和经济社会发展，下更大功夫把突出问题解决到位、把重点工作落实到位。要抓好国防动员，着力深化国防动员体制改革，认真开展国防动员潜力核查，率先建立高效顺畅的国防动员平战转换机制，努力构建与经济社会发展相适应、与打赢现代战争相匹配的新时代国防动员体系。要抓好练兵备战保障，聚焦能打仗、打胜仗，持续加强基础设施建设和配套服务完善，用心用情做好拥军优属工作，真心实意为部队解难题、办实事，不断提升服务备战打仗的能力水平。要抓好民兵队伍建设，认真落实《民兵建设“十四五”规划》，扎实做好洛阳民兵建设具体规划，切实用改革思维推动民兵体系重塑、结构重组、模式重建，把经常性建设抓在手上，探索常态化开展民兵队伍建设的路径方法，不断提高民兵基于打赢战争和服务大局的组织动员力、快速反应力和支援保障力。要抓好国防教育，认真落实党委政府加强国防教育责任，紧盯领导干部、企业家、教师等关键群体，注重面向广大青少年群体，加强宣传动员，创新方式方法，不断增强全民国防观念，激发全社会关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的饱满热情。要抓好融合共建，统筹推进军地科技协同创新、产业对接合作、基础设施共建共享等，更好服务国防军队建设和地方高质量发展。

　　会议还播放了偃师区顾县镇顾县村“一村(格)一警一连”建设实践与探索专题片。

　　会议以视频形式召开，各县区人武部设分会场。李杏、刁国泰、张武清、王更军，以及市国防动员委员会部分成员单位主要负责同志等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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