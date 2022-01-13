20日至22日，市委书记江凌率队到上海、杭州，开展项目考察对接活动，并到上海洛阳商会走访调研。江凌强调，要顺应投资取向新变化，积极主动走出去，进一步强化创新引领，瞄准产业风口，着力推动精准招商取得更大成效。

江凌率队到上海、杭州考察对接项目

强化创新引领 瞄准产业风口

推动精准招商取得更大成效

20日至22日，市委书记江凌率队到上海、杭州，开展项目考察对接活动，并到上海洛阳商会走访调研。江凌强调，要顺应投资取向新变化，积极主动走出去，进一步强化创新引领，瞄准产业风口，着力推动精准招商取得更大成效。

上海鸿商集团是一家国际性专业股权投资集团，是洛钼集团控股股东。考察团首站来到这里，与鸿商集团董事局主席于波等举行工作会谈，就洛钼集团产业布局优化进行深入沟通，并围绕新能源及储能装备制造等风口产业合作事宜进行了交流。鸿商集团表示，将继续关注洛阳、深耕洛阳，努力当好洛阳对接外部资源的重要平台，为洛阳发展风口产业作出更大贡献。

哈啰出行是国内专业的出行服务科技型平台企业。在哈啰出行上海总部，考察团参观了哈啰科技馆，察看智能电动车等新产品，与哈啰出行创始人杨磊等举行工作会谈，围绕哈啰全球结算中心及超级工厂项目合作进行深入交流。双方表示，要深化务实合作，积极推动哈啰智能制造等项目落地洛阳，协力打造更加便捷的快慢行交通换乘系统。

在上海新时达电气股份有限公司，考察团察看机器人产品生产线，与新时达公司董事长纪翌等座谈，深入探讨智能制造产业发展及应用场景等领域合作。双方表示，将发挥新时达技术优势，结合洛阳产业基础，共同开发应用场景，努力实现地企共赢发展。

在上海电气集团，考察团与上海电气集团副总裁顾治强等举行会谈，围绕推动康达高端医疗装备、车载移动医疗装备制造等项目合作事宜深入交流。双方表示，上海电气与洛阳产业契合度高、合作空间大，将在巩固医疗装备领域合作基础上，积极拓宽新能源、环保装备等领域合作。

在上汽集团，考察团与上汽集团副总裁、总工程师祖似杰等举行工作会谈，听取该集团新能源重卡、氢燃料电池等板块发展情况介绍。双方一致认为，新能源车辆和电池产业发展空间巨大，要共同抢抓产业风口，组建专班、深化对接，力争结出更多合作硕果。

上海环境能源交易所是全国首家环境能源交易平台。考察团与上海联合产权交易所董事长周小全、上海环交所董事长赖晓明等举行工作会谈。双方表示，要抢抓“双碳”战略机遇，积极在洛建设地方减排市场，推动碳管理体系建设；要发挥上海联交所优势，助力洛阳建设市场化资源交易平台，加强征信体系建设，为企业提供更优质资本市场服务。

深兰科技集团是人工智能领域头部企业。考察团一行察看企业展厅和创新团队工作室，并与深兰科技集团创始人陈海波等举行工作会谈。双方一致认为，人工智能产业潜力无限，将组建对接专班，搭建合作平台，创新承接转化机制，协力推进一批人工智能项目在洛集聚发展。深兰科技将积极在洛布局智能制造研发生产基地，推动已成熟产品落地生产、前沿性项目在智慧岛创新社区培育孵化。洛阳将把深兰科技作为重要产业资源平台，发挥深兰科技体制机制优势，梳理更多工业智能化改造等应用场景，有力助推传统制造业转型升级。

东方航空集团是中国三大国有骨干航空运输集团之一。考察团实地考察东航指挥调度平台，并与东航集团董事长刘绍勇等座谈交流。双方一致认为，洛阳是重要的区域中心城市、旅游目的地城市，航空市场发展潜力巨大。东航集团将更加关注洛阳，在枢纽机场建设、航线开辟、运力增加等方面深化合作，实现共赢发展。

在杭州市浙江大华技术股份有限公司，考察团与大华股份董事长傅利泉等举行工作会谈，参观体验该公司的零跑新能源汽车等产品。双方表示，将持续深化洛阳与大华的战略合作，在加快推动既定产业落地、上下游业务在洛集聚的同时，在新能源汽车等领域探索新的合作项目，推动洛阳成为大华产业布局的重要合作伙伴。

考察团一行还到阿里巴巴EFC园区考察，与阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋，阿里巴巴集团副总裁任庚等举行工作会谈，就抢抓数字化风口、深化多领域合作进行交流。双方表示，将梳理一批合作项目，建立动态推进机制，统筹抓好体制机制创新，持续深化数字政府、数据云、产业数字化等领域合作，更好发挥数字技术对洛阳发展的助推作用。

江凌等还前往上海洛阳商会走访调研，对商会及各位企业家多年来情系家乡、搭建平台，服务洛阳发展的贡献表示感谢，希望商会继续发挥桥梁纽带作用，把更多外部资源对接到洛阳，有力助推洛阳平台型创新城市、青年友好型城市建设。洛阳将一如既往地支持商会发展，持续优化营商环境，推动高质量发展不断取得新成效。

河南省政府驻上海办事处主任胡加彬，河南省投资集团总经理闫万鹏，上海证券公司董事长何伟，洛阳市领导王军、魏险峰、侯占国、张汉智、宗国明等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)