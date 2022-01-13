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江凌与格力电器董事长董明珠一同察看格力在洛产业项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.20 20:48

　　20日，市委书记江凌与来洛考察的珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠一同深入格力在洛产业项目基地，察看研发生产、经营管理和项目建设情况。双方就进一步深化智能制造、新能源等领域务实合作，推动格力在洛产业做大做强等进行深入交流。

　　格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地，是格力在全球布局的第13个空调生产基地，去年这里累计产出空调达393万台。江凌、董明珠一行首先走进企业科技展厅，察看新产品展示和新技术应用，鼓励洛阳基地坚持以创新引领发展，依靠牢牢掌握核心技术，不断推陈出新、赢得市场。在控制器分厂、钣金注塑分厂、总装分厂车间一线，看到处处是满负荷生产的火热场景，江凌、董明珠感到非常高兴，对精益化、自动化、智能化的生产模式给予充分肯定，勉励洛阳基地坚定不移推进高端化、智能化、绿色化、服务化改造，全面提升产业链现代化水平和企业经营质量效益。江凌、董明珠一行还察看了洛阳格力钛新能源汽车产业园和格力冰箱、洗衣机智能制造园区。下一步，双方将加快推进新能源汽车、电池储能以及冰洗等项目早日达效，为洛阳转型发展高质量发展提供有力支撑。

　　格力电器高管团队成员，市领导王军、侯占国等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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