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市委召开安置房建设工作汇报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.19 21:48

市委召开安置房建设工作汇报会
着力推动安置房建设提质提速
确保人民群众早日回迁新居
江凌主持 徐衣显、杨骁出席

　　19日，市委书记江凌主持召开安置房建设工作汇报会，认真贯彻落实省委省政府关于安置房建设工作的指示要求，对扎实做好安置房建设、助推群众早日回迁等工作提出要求。

　　会上，我市安置房建设任务较重的县区主要负责同志汇报了拆迁安置项目排查、存在问题和原因分析情况，并结合各自实际明晰了下步整改推进措施。与会市领导和市直有关部门负责同志对破解安置房建设中存在的突出问题等提出了意见建议。

　　按照省委、市委部署要求，我市将结合“能力作风建设年”活动，从2022年开始，在全市范围内开展安置房建设工作三年行动，全面化解安置房问题项目，确保2024年年底前全部竣工交付，建成安置房11.6万套，彻底解决群众回迁难题。其中，2022年计划新开工安置房9个项目1.3万套，建成交付24个项目3万套。

　　会议指出，安置房建设事关群众切身利益，是重要的民生工程、民心工程。省委省政府对安置房建设高度重视，对做好下步工作提出明确要求。全市各级各有关部门要坚持以人民为中心的发展思想，深刻认识安置房建设的重要性，认真落实省、市部署要求，着力推动安置房建设提质提速，确保人民群众早日回迁新居，不断增强群众获得感幸福感。

　　会议强调，要认真落实安置房建设工作三年行动要求，力争整体进度往前赶，原则上今年上半年全部项目实质性开工，在保障工程建设质量的前提下，确保大部分项目2023年年底前完工交付。要坚持全市一盘棋，各县区找准症结、解决问题，对辖区内安置房项目逐一研究，着力聚焦长时间没有进展的项目，找准项目建设进展缓慢的症结所在，切实解决难点堵点问题，确保尽快取得突破；市直各部门要解放思想、主动担当，用足用好当前的安置房建设政策，加强向上争取、向下对接，加大对安置房建设工作的支持力度，千方百计解决影响工程建设的问题，努力形成工作合力。

　　会议强调，要明确工作原则，坚持以政府为安置房建设主体，因地制宜确定实施方案；坚持统筹安置，以县区或片区为单位，统筹规划建设安置房，统筹配套公共服务设施，实现公共利益最大化；坚持安置房建设与城市更新相统一，着力盘活低效闲置用地，提升城市综合运营能力；坚持“历史问题历史对待”，尊重历史，实事求是破解影响安置房建设的突出问题；坚持市县统筹，市级层面拿出更多资源，加强统筹平衡，为安置房建设工作提供有力保障。要着力做好资金保障，科学把握新政策新形势，加强项目整合包装，积极对接金融机构，不断拓宽融资渠道，积极探索投建结合等新模式，有效缓解安置房项目资金压力。要加强长效机制建设，坚持问题导向和结果导向相统一，所有涉及拆迁项目今后原则上“先安置再拆迁”，杜绝房地产项目与安置房项目捆绑实施，提高住房预售管理标准，切实用制度规范减少新问题发生，真正把关系群众安居的这件民生实事办实办好。

　　徐衣显、杨骁、王军、孙延文、张玉杰、杨劭春、曲海滨等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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