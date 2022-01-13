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驻豫全国人大代表莅洛开展集中视察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.19 21:48

　　16日至17日，省人大常委会党组书记、副主任孔昌生带领驻豫全国人大代表视察组莅洛开展集中视察，为参加即将召开的十三届全国人大五次会议作准备。省委常委、市委书记江凌一同参加视察。

　　在洛期间，视察组一行先后走进洛邑古城非遗园区、孟津平乐牡丹画创意园区、天心文化产业园、隋唐洛阳城天街遗址、洛阳东方博物馆之都研学基地和二里头夏都遗址博物馆等地，针对全链条文旅业态发展、文旅项目推进、特色文旅品牌打造等方面实地考察，充分听取各方意见和诉求。

　　视察组认为，洛阳是华夏文明的重要发祥地，是国务院首批命名的历史文化名城，文化底蕴深厚，旅游业发展潜力巨大。近年，洛阳高度重视文旅融合发展，在打造文化品牌、做强文旅产业、深化文旅文创融合方面取得了亮眼成绩。代表们纷纷建议，进一步挖掘洛阳城市文化内涵，让古老的文物焕发生机，让古都的文脉持续延续，让文旅深度融合助推经济社会发展；要创新工作思路、统筹谋划布局，进一步解放思想、开阔眼界、开拓思维，树牢“文旅+”思维，聚焦新消费、新模式、新业态，拉长产业链、打造新名片，主动融入国家文旅大循环，不断扩大文旅影响力；要坚持创新驱动、强化科技赋能，突出前瞻规划、深度对接市场，培育文旅消费新热点，不断丰富发展文旅文创产业业态；要充分发挥代表职能优势，紧扣文旅主题，扎实开展调研，提出高质量意见建议，为文旅文创融合战略实施贡献人大力量。

　　全国人大代表李文慧、省人大常委会秘书长吉炳伟、省人大常委会选任联工委主任周斌、省文旅厅副厅长李延庆，市领导吴中阳、王松涛、杨劭春、魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 吕百营)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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