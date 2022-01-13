驰援安阳抗击疫情归来 他们被授予“安阳市终身荣誉市民”称号

日前，记者从有关部门获悉，我市支援安阳抗击疫情的两支医疗队，收到安阳市委、市政府的感谢信，医疗队队员们还被授予“安阳市终身荣誉市民”称号。

洛阳市中医院代铮(左)和陈众展示收到的证书和纪念品

日前，记者从有关部门获悉，我市支援安阳抗击疫情的两支医疗队，收到安阳市委、市政府的感谢信，医疗队队员们还被授予“安阳市终身荣誉市民”称号。

安阳发生疫情后，洛阳市第一时间派出核酸检测队和流调队，两支队伍总计70名队员，他们在返洛完成隔离后已经陆续返岗。

“抗击疫情是我们医务人员的责任，守护古都安阳也是守护河南，守护我们共同的家园，获得这样一份荣誉，我们觉得特别珍贵。”洛阳支援安阳核酸检测队领队陈众说。

记者看到大家收到的荣誉证书上面写着：“非常感谢您参与安阳市抗击奥密克戎疫情行动，鉴于您在抗击疫情中的突出表现，授予您‘安阳市终身荣誉市民’。”证书落款为“中共安阳市委”“安阳市人民政府”。

证书上还注明了“安阳市终身荣誉市民”可以享受的礼遇：应邀参加本市举行的重大庆典活动，享受贵宾礼；免费乘坐安阳市公交车；游览安阳市内国有景区免门票；乘坐安阳机场始发航班享受专属值机、行李优先、安检优先、提前预留座位、头等舱休息室等服务。

“这份荣誉也是一份激励，我们将一如既往做好本职工作，守护广大群众健康。”医疗队队员们说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东/文 张怡熙/图）