国家文物局调研组来洛 李群率队 江凌、王战营一同调研

18日，国家文旅部副部长、国家文物局局长李群率调研组来洛，专题调研大遗址保护工作。省委常委、市委书记江凌，省委常委、宣传部部长王战营一同参加调研。

18日，国家文旅部副部长、国家文物局局长李群率调研组来洛，专题调研大遗址保护工作。省委常委、市委书记江凌，省委常委、宣传部部长王战营一同参加调研。

在二里头夏都遗址博物馆，调研组一行实地察看文物展陈，详细了解二里头遗址的历史文化、出土文物和博物馆日常运营等情况。在二里头考古遗址公园，调研组听取考古发掘成果汇报，实地察看正在进行考古发掘的现场，对扎实做好下步重点区域发掘提出要求。在中国社会科学院考古研究所二里头工作队，调研组深入实验室了解文物保护和修复情况，对一代又一代考古工作者接力工作取得的珍贵成果和辛勤付出表示感谢。调研组一行还来到偃师商城遗址，听取遗址文物发掘和保护展示工程进展情况汇报。

调研组对我市大遗址保护展示利用工作成效给予肯定。调研组指出，要深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要指示批示和系列重要讲话精神，站在传承中华文明、实现中华民族伟大复兴的政治高度，深刻认识做好中华文明探源工程的重要意义，扎实做好二里头、偃师商城等重点遗址区域的有效保护和展示利用，科学划定保护边界，有重点地进行系统发掘，着力推出更多更有价值的研究成果。要提高遗址保护利用工作水平，统筹保护好文物本体、周边环境和人文氛围，加大对遗址保护成果的宣传力度，利用现代化技术手段创新文物展示方式，发挥好遗址公园和考古工作的社会教育功能，为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供更强有力的支撑。

公安部治安管理局副局长张佐良、文旅部非物质文化遗产司副司长胡雁、国家文物局督察司司长陈培军，省文旅厅厅长姜继鼎、省文物局局长田凯，市领导徐衣显、王飞、魏险峰、张武清等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)