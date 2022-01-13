16日，市委督查委员会督查组组长集体见面会举行。市委书记江凌出席并讲话。

江凌在市委督查委员会督查组组长集体见面会上强调

增强政治责任 创新督查方式

确保市委重大决策部署落地落实

16日，市委督查委员会督查组组长集体见面会举行。市委书记江凌出席并讲话。

会议首先传达《关于完善督查机制增强督查合力的实施意见》主要精神，明确了市委督查机制、督查组职责、督查力量选配、工作推进机制等方面要求。

江凌在讲话中指出，去年以来，市第十二次党代会聚焦建强副中心、形成增长极，确立以创新引领发展的主战略，全面部署了洛阳“十四五”发展目标任务；市委先后对乡村振兴、城市提质、产业发展等“三项重点工作”进行部署；市委十二届二次全会暨市委经济工作会议又进一步细化明确了2022年度重点任务。蓝图已经绘就，关键在抓落实。市委成立督查委员会，下设办公室和7个督查组，全面加强督查工作，是加强党对全面工作领导的重大举措，也是推动中央、省委和市委决策部署落地落细落实的有效办法。要深入学习贯彻习近平总书记关于做好督查工作的重要论述，提高政治站位，加强学习研究，创新督查方法，完善工作机制，着力推动全市上下形成实干争先、狠抓落实的浓厚氛围。

江凌强调，要增强政治责任感，做到思想到位、责任上肩。注重加强学习研究，认真学习领会习近平总书记重要讲话重要指示和关于把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大要求，深刻理解把握中央、省委重大决策部署，确保在洛阳条条落实、件件落地、事事见效。注重拓展思维视野，既加强对新知识新技术新业态的学习，又积极借鉴先行地区的先进经验做法和改革实践探索，站位洛阳、胸怀全局，始终保持对科技创新、风口产业、沉浸式文旅等新事物新模式的敏锐，有效提高督查能力水平。注重研究把握市委中心工作部署，锚定以创新引领发展主战略，突出“三项重点工作”和事关洛阳长远发展的大事要事，有的放矢开展督查，确保督到点子上。