新安疫情10例确诊病例已全部治愈出院

15日，记者从洛阳市疾控中心获悉，新安县疫情累计报告的10例确诊病例，已全部治愈出院。至此，新安县本轮疫情彻底结束。

15日，记者从洛阳市疾控中心获悉，新安县疫情累计报告的10例确诊病例，已全部治愈出院。至此，新安县本轮疫情彻底结束。

据悉，自2022年1月3日报告最后1例病例以来，截至1月17日，新安县连续14天未出现新增病例，根据国务院联防联控机制和省新冠肺炎疫情防控指挥部有关规定，经专家研判，市疫情防控指挥部同意，并报省疫情防控指挥部备案，决定于17日12时将新安县中风险地区调整为低风险地区。

洛阳市疾控中心专家介绍，社会面清零、群众生产生活恢复的同时，10名确诊病例也在省定点医院积极配合救治，病情稳定。这其中，学生及青壮年病例较早治愈出院，2月14日，最后1例确诊病例出院，为69岁女性。至此，新安县本轮疫情彻底结束。与此同时，专家提醒，当前，国内多地疫情反复，广大市民仍不能放松警惕，日常出行，要做好个人防护及核酸检测、主动报备等措施。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)