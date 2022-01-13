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江凌与济源党政考察团举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 17:17

强化区域协同 推进务实合作
加快洛济深度融合发展步伐
江凌与史秉锐带领的济源党政考察团举行工作会谈 徐衣显、庄建球等参加　　

　　15日，市委书记江凌与来洛考察对接的济源示范区党工委书记、市委书记史秉锐一行举行洛济深度融合发展工作会谈。双方就认真贯彻落实省委省政府决策部署，共同推动重大基础设施建设、加快区域协同发展、强化产业和科技协作等达成广泛共识。

　　洛阳市委副书记、市长徐衣显，济源示范区管委会主任、市长庄建球等参加。

　　双方在会谈中一致表示，加快洛济深度融合发展，建设豫西转型创新发展示范区，是省委省政府从推动区域协调发展全局出发，着眼尽快形成全省高质量发展新的增长极作出的重大战略部署。近年来，两地携手谋划推动洛济深度融合发展迈出坚实步伐，关系越走越亲，合作日益密切。当前，面对新一轮区域经济版图加快重构的新形势，推动洛济深度融合发展，是贯彻落实省第十一次党代会精神的必然要求，也是两地实现高质量发展的现实需要。下一步，双方要积极推动重大交通基础设施互联互通，进一步加快呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段建设，健全联动机制，明确时间节点，务实开展前期工作，优化线位站点布局，着力打通连接京津冀、长三角、珠三角的高铁新通道；进一步完善洛阳至济源快速、高速路网，加快推动S240洛济快速通道、济源至新安高速公路建设，做好线路设计衔接，破解堵点难点问题，着力形成便捷高效的交通网络；进一步深化洛济市域快轨研究，适时启动前期工作。要积极推动洛济深度融合发展先行区建设，按照产城一体、融合发展的理念，围绕高端石化产业重大项目落地，统筹推动产业园区扩区提质、公共设施配套完善。要积极推动产业科技协作，立足两地产业基础，精准把握产业“风口”，以企业合作为重点，从具体项目抓起，搭建产业科技对接机制平台，共同把风口产业做起来，着力发展壮大优势产业集群。

　　就完善洛济深度融合发展体制机制，双方表示，要加快编制总体规划，聚焦基础设施、产业科技、文化旅游、公共服务等多领域协作，尽快拿出具有前瞻性、指导性和操作性的总体规划。要完善工作推进机制，在两地党政定期沟通磋商框架下，成立若干专班，务实推动各领域合作落地落实。要认真梳理年度合作具体事项，共同推动起来，确保取得实实在在的成效，为全省发展作出更大贡献。

　　会谈结束后，济源党政考察团一行还到洛阳规划展示馆观摩考察。济源示范区领导张宏义、孔庆贺、俞益民，我市领导王军、孙延文、王琰君、杨劭春等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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