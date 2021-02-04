14日，在收听收看省委农村工作会议后，市委接着召开会议，对贯彻落实省委部署要求、扎实推进乡村振兴工作提出要求。

把乡村振兴作为现代化建设重中之重

加快推动“151”工作举措落地见效

江凌主持召开会议对做好乡村振兴重点工作提出要求 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

14日，在收听收看省委农村工作会议后，市委接着召开会议，对贯彻落实省委部署要求、扎实推进乡村振兴工作提出要求。

市委书记江凌出席会议并讲话。徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭及在洛其他市级领导等参加会议。

江凌指出，省委把“三农”工作摆在全局工作的重要位置，把乡村振兴纳入现代化河南建设的“十大战略”，对做好全省农村工作进行了全面部署。市委提出把乡村振兴作为全市“三项重点工作”之一，并细化了“151”工作举措，与中央和省委部署要求一脉相承。各级各部门要进一步统一思想，把贯彻落实省委农村工作会议精神与全面推进乡村振兴“151”工作举措有机统一起来，把乡村振兴作为现代化建设重中之重，奋力开创新时代“三农”工作新局面。

就做好当前“三农”领域重点工作，江凌强调了六个方面要求。一要在今年分批完成“三清两建”工作。在全面系统总结试点村工作基础上，按每两个月一批的节奏压茬推进，确保年内全面完成，着力构建现代乡村治理体系和发展体系。二要下更大力气持续抓实乡贤返乡创业。坚持县乡两级主要领导示范带动，用抓脱贫攻坚的劲头、抓招商引资的办法，聚焦各地资源禀赋，因地制宜出台办法举措，既引导乡贤围绕已有特色产业投资兴业，又通过吸引乡贤返乡发展新的产业，把县域特色产业发展起来。三要打造一批可复制可推广的乡村运营试点。分批推进“达标村”建设，提高乡村规划编制质量，更好体现乡村肌理和文化传承，确保“十四五”实现“达标村”全覆盖；鼓励积极性高、组织动员力强的村率先行动，把乡村产业发展作为检验乡村运营效果的第一标准，提升乡村运营水平，带动村集体和村民持续增收。四要探索市场化集镇建设机制。更加注重城乡统筹，持续转变思维观念，按照小城镇理念抓集镇建设，更好统筹各类城乡资源，搞好集镇集中居住小区开发，完善公共服务设施配套，引导农村人口向集镇合理流动，助推农村劳动力转移，实现产业发展和人口聚集的良性互动。五要高度重视农村改革。把改革摆在更加重要的位置，深化土地制度改革力度，通过土地流转发展适度规模经营，增加农民土地收入；积极推进“人人持证、技能洛阳”建设，加大农民各类技能培训力度，增加农民劳动收入；持续抓好“三变”改革，深化产权制度改革，更好对接引入市场主体，实现价值变现，增加农民财产收入；通过乡村运营、农村电商引入更多经营业态，增加农民经营收入。六要深化对基层组织建设的研究，有效解决困扰农村发展的突出难点问题，为乡村振兴提供有力组织保证。

在省委农村工作会议上，市委副书记、政法委书记杨骁代表我市围绕农村人居环境改善工作作了典型发言，市政协副主席、嵩县县委书记宗玉红代表嵩县围绕中药材产业发展作了典型发言。

会议以视频的形式召开，各县区设分会场。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)