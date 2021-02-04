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江凌参加涧西区代表团审议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 23:39

江凌在参加涧西区代表团审议时强调
主动担当作为大胆先行先试
争当改革创新领头羊排头兵

　　12日下午，市委书记江凌来到所在的市十五届人大五次会议涧西区代表团，与代表们一起审议政府工作报告、计划报告和草案、预算报告和草案，认真听取大家的意见建议。

　　审议会场气氛热烈、暖意融融。王烨、王耀光、薄钧、张军强、张静、王新莹、马焱、李意杰、郭泽义等代表先后发言。大家一致认为，政府工作报告通篇贯彻坚持以创新引领发展的主战略，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，总结成绩简明扼要，分析问题实事求是，谋划发展思路清晰，部署工作重点突出，鼓舞人心、提振信心、催人奋进，完全赞成这个报告。大家还就全面深化改革、科技创新引领、发展风口产业、落实教育“双减”政策、推进乡村振兴等问题提出意见建议。江凌边听边记，不时插话同大家交流探讨，并针对企业反映的具体问题进行现场交办。

　　江凌在发言时指出，涧西区产业基础雄厚、创新资源丰富、多重战略机遇叠加，推动创新发展优势明显。要坚持以创新引领发展，坚持以深化改革激发内生动力，着力增强改革创新的勇气、敢为人先的锐气，摒弃等靠思想，主动谋划作为，大胆先行先试，努力争当改革创新的领头羊、排头兵。要大力发展风口产业，找准发展风口产业的主攻方向，抓好风口产业投融资，加快推动传统产业向风口产业转型升级，努力在红海中开辟蓝海，实现转型跨越、做大做强。要出台更加精准的产业扶持政策，立足产业基础，面向产业风口，加大招商引资力度，着力延链补链强链，加快培育新的产业集群和经济增长点。要优化完善人才引育政策，加快构建以企业需求为导向的人才政策体系，鼓励通过股权激励、跨区域设立研发中心等方式，引进和培养一批高层次人才和急需紧缺专业人才，不断提高人才引进与产业发展的契合度。要注重以观念创新开创发展新局，积极学习借鉴先行地区的新理念新思路，着力解决思想僵化、思维固化等问题，真正以思想观念大解放推动改革发展大突破。

　　王军、侯占国、贺敏等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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