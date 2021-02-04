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江凌参加政协经济界别组讨论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 23:39

江凌在参加政协经济界别组讨论时强调
坚持创新引领 强化产业支撑
在区域经济版图重构中赢得主动

　　12日下午，市委书记江凌来到市政协十三届五次会议经济界别组，与大家一起讨论政府工作报告和其他报告。

　　谈体会、提建议、谋发展。讨论中，宋胜利、黄伟、王亚平、王磊、王小波、陈华民等委员围绕文旅文创深度融合、人才培育认定、外贸产业发展、青年友好型城市建设、风口产业发展等先后发言，提出意见建议。大家一致认为，政府工作报告政治站位高、工作举措实，与市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神一脉相承，对洛阳坚持以创新引领发展，着力建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌的年度任务作出详细部署，逻辑清晰、目标明确，激励人心。江凌认真听取发言，不时回应委员关切，要求相关部门及时跟进，深入细化研究，在工作中认真吸纳。

　　江凌对广大政协委员为洛阳发展作出的积极贡献表示感谢，对大家发挥自身优势、积极建言献策表示肯定。他说，重振洛阳辉煌必须要靠产业发展来支撑。要坚持以创新为引领，在发展产业上下更大功夫，率先在全省乃至中西部地区把创新型产业生态做起来，努力在新一轮区域经济版图重构中赢得主动。要抢抓文旅文创产业发展新“风口”，增强市场运营意识，提升资源转化能力，在发展沉浸式、潮玩类项目上持续发力，加快推动文旅文创产业发展方式由资源型向创意型转变。要着力抓好高层次人才引育，优化人才认定标准和支持政策，构建以企业需求为导向的市场化人才引育机制；优化人才奖励办法，推动由奖励人才向奖励用人单位转变，鼓励更多企业引进使用高层次人才；优化人才培养模式，鼓励引导企业与高校合办产业学院，培养更多急需紧缺型专业人才。要深化政府投融资体制改革，探索建立“引导基金+市场化基金+投贷联动”的多元化投融资体系，着力帮助更多企业解决融资难题。要深化“万人助万企”活动，着力解决企业相关联的设施和要素，抓好惠企助企政策落地见效，提升企业帮扶精准度。要着力盘活闲置物业，聚焦青年消费特点，积极发展电商平台、线上消费和新型业态，打造更多满足年轻人新奇体验的网红“打卡地”，不断提升城市与青年的契合度。

　　杨炳旭、王军等参加讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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