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市委召开县区经济运行工作汇报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:41

市委召开县区经济运行工作汇报会
凝心聚力抓产业抓项目
保持经济运行在合理区间
江凌主持并讲话 徐衣显作具体部署　　

　　昨日下午，市委召开县区经济运行工作汇报会。市委书记江凌主持会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显对做好下步工作作具体部署。

　　会上，各县区逐一汇报2021年经济运行情况、存在的突出问题和原因分析，以及2022年经济运行工作目标和举措。

　　会议指出，要坚持问题导向，高度关注经济运行中出现的投资回落等突出问题，多从主观上找原因，有的放矢进行精准调控，着力稳定经济运行。要增强发展信心，凝心聚力抓产业、抓项目，充分发挥产业基础优势，用好中央、省各类惠企政策，积极争取更大支持，保持经济运行在合理区间。要保持战略定力，坚定不移分类发展县区经济，都市核心区要大力发展科创产业，环都市区要大力发展先进制造业，南部生态发展区要大力发展特色产业，切实走好差异化高质量发展之路。

　　会议强调，各级领导干部要带头把更多精力放在抓经济、抓产业、抓发展上，密切关注经济运行情况，把经济工作抓得更具体更扎实。要加强经济运行调度，健全完善“县区每月研判分析、市政府双月精准调度、市委常委会每季度专题研究、全市每半年交流观摩”推进机制，认真分析研判、及时有效解决经济运行中存在的问题，着力形成凝心聚力抓发展的生动局面。要躬身入局、靠前指挥，多到企业去，多到项目建设现场去，多到招商引资一线去，提振发展信心，以源源不断的项目建设为经济发展提供有力支撑。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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