10日上午，市委书记江凌主持召开专题会议，研究第40届牡丹文化节、第四届世界古都论坛和牡丹文化节投资贸易洽谈会筹备等工作。

市委召开专题会议

研究第40届牡丹文化节、第四届世界古都论坛和牡丹文化节投洽会筹备工作

江凌主持 徐衣显参加

10日上午，市委书记江凌主持召开专题会议，研究第40届牡丹文化节、第四届世界古都论坛和牡丹文化节投资贸易洽谈会筹备等工作。

会议听取了相关工作方案及筹备进展情况汇报，与会人员结合分工就完善提升方案作了发言，对更好突出主题特色、提升活动质量、细化服务举措等提出意见建议。

在今年牡丹文化节策划和筹备过程中，我市结合打造平台型创新城市、青年友好型城市、全国文明典范城市，着力在颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播等方面下功夫，首次邀请爱奇艺专业团队进行总体策划，结合沉浸式实景剧本杀、音乐节、博物馆奇妙夜等年轻人喜闻乐见的形式，将创新推出一批出圈项目，积极策划破圈话题与活动，着力打造一届别具风格、创意十足、全民互动参与的牡丹文化节。同时，我市还将在国家文物局、省政府指导下，策划举办第四届世界古都论坛，举行一系列文化交流活动，全力打造专业、开放、创新的国家级中西方文明交流互鉴的盛会。

会议指出，今年是牡丹文化节创办40周年，恰逢喜迎党的二十大、全面落实省市党代会精神的关键节点，办好今年的牡丹文化节意义重大。各级各有关部门要精心策划、周密部署、认真筹备，高质量办好第40届牡丹文化节，有效推动文旅产业发展，拉动消费和投资增长，提升城市管理运营水平，不断增进游客体验感，提高年轻人对洛阳的认同感吸引力。

会议强调，要进一步完善方案，统筹考虑、科学确定牡丹文化节的定位、特色，更加突出市场化、社会化，更加注重交互传播效果，统筹安排好主体活动，积极策划互动性、传播性强的全民参与类活动，确保牡丹文化节简约、精彩、出彩。要进一步细化筹备工作，加强各项工作统筹，提升市容市貌水平，着力营造主题氛围，在市区外围布局一批中转停车场，整合优化市区公共交通和慢行交通服务保障，做好网上话题传播和城市营销，真正将第40届牡丹文化节打造成为彰显特色、汇聚资源、厚植优势的城市盛会。要加强市县两级联动，更好调动县区积极性，用好牡丹文化节这张名片，更好推介高山牡丹、特色民宿、乡村旅游等产品，吸引更多游客深度体验，提升牡丹文化节综合拉动效益。要广泛发动群众，更好激发洛阳市民主人翁意识，号召各界群众广泛参与文明创建活动，提升窗口单位服务水平，提高市民文明程度，更好展示洛阳城市良好形象。要加强经营行为规范，设置服务规范标准，严控餐饮住宿涨幅，开展专项整治行动，为来洛宾朋提供一流服务。要提升牡丹园观赏水平，加快基础设施提档升级，科学搭配早中晚开品种，分类确定游园价格，推出市民优惠赏花方案，更好满足广大游客日益增长的游园赏花需求。要加强向上沟通，做好与国家、省有关部门的对接衔接，争取更多上级支持。要始终绷紧疫情防控这根弦，制定详细专项预案，确保守好常态化疫情防控防线。

徐衣显、何伟、王飞、王军、孙延文、魏险峰、侯占国等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)