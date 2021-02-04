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全市“墩苗育苗”干部座谈会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 23:04

江凌在全市“墩苗育苗”干部座谈会上勉励年轻干部
提升政治能力 坚持做事取向
在重振洛阳辉煌中干事创业成长成才

　　9日，全市“墩苗育苗”干部座谈会召开。市委书记江凌出席会议并讲话，勉励年轻干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升政治能力，坚持做事取向，走好群众路线，不断强化改革思维和创新意识，始终严格自律，努力在重振洛阳辉煌新征程中干事创业、成长成才。

　　座谈会现场气氛热烈，14名“墩苗育苗”年轻干部结合成长经历和工作实际先后发言。大家畅所欲言，表达了真情实感，讲出了思考深度，展现了基层历练，纷纷表示要扎根基层、不忘初心、勇担使命，在基层的大熔炉中经受历练、接受检验，为洛阳现代化建设贡献青春力量。

　　江凌在讲话中对“墩苗育苗”年轻干部提出五点要求。一是注重政治能力提升。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉地用以武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要深入研读党内重要法规重要文件，认真学习党的十九届六中全会精神，不断从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量。要在严肃党内政治生活中加强政治历练，养成从政治上看问题的习惯，始终做到观察分析形势要把握政治因素，筹划推动工作要落实政治要求，处理解决问题要防范政治风险。

　　二是始终以做事为取向。要树立“为做事而做官，而不是为做官而做事”的理念，自觉淡化“墩苗育苗”的身份，珍惜宝贵的岗位平台，真正沉下心来，踏踏实实做事，善于总结学习，用工作实绩赢得群众认同、实现更大作为。要锤炼担当的品质，凡是有利于党和人民的事，就要事不避难、义不逃责，大胆地干、坚决地干，全心全意为群众办好事、谋福利。要锤炼务实的品质，坚持一切从实际出发，坚持以结果论英雄，坚决杜绝形式主义。要锤炼扎实的品质，既善于抓重点、抓大事，更善于把大事要事抓深入、抓具体，确保中央和省委、市委决策部署落实见效。

　　三是坚持走好群众路线。要始终向习近平总书记对标看齐，时刻牢记“心无百姓莫为官”，在任何时候都把群众利益放在第一位。要真正深入群众，密切联系群众，在面对面交流中感知群众的生活状态、思想情感和现实需求，做到问政于民、问需于民、问计于民。要善于从群众角度看问题，设身处地为群众着想，真心实意为群众解忧解难，切实把好事实事办到群众心坎上。要善于引导群众自我管理，注重把握新时代群众工作的规律特点，建好群众自治组织，鼓励群众自我教育、自我约束、自我规范，不断提升基层治理能力和水平。要善于总结群众的创造性实践，坚持“从群众中来、到群众中去”，积极推广来自基层的有益探索，更好用群众的智慧和力量推动发展。

　　四是强化改革思维和创新意识。创新敏锐、敢想敢干是年轻干部的鲜明特点。要在思想观念上强化市场观念、改革思维、创新意识，始终保持对新事物的关注，准确把握新技术新业态新模式，丰富知识储备，做到与时俱进。要提高学习能力，善于对标借鉴先进地区和其他单位的创造性实践，不断提升引领发展的水平。要坚持以改革思维推动工作，着力通过改革形成体制机制新优势，实现后来居上、赢得竞争。

　　五是始终做到严格自律、守住底线。要坚定理想信念，坚守精神追求，抵御各种诱惑，真正靠干事创业收获工作成就感、群众认同感。要加强自我修养，多读书、勤思考，从不断学习中汲取智慧营养、提升思想境界。要注重从违纪违法案件中深刻汲取教训，坚决守牢廉洁自律底线，成为营造风清气正政治生态的正能量，奋力在加快建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌新征程中历练成长、建功立业。

　　市委常委、组织部部长何伟出席会议。我市“墩苗育苗”年轻干部参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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