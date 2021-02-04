洛阳市委常委会召开会议

8日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究部署全市经济运行工作，对做好政法工作、发挥市委督查委作用、实施民生实事项目人大代表票决评估制等提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神

研究部署全市经济运行等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

8日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究部署全市经济运行工作，对做好政法工作、发挥市委督查委作用、实施民生实事项目人大代表票决评估制等提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时的重要讲话精神，充分认识实现“双碳”目标的重要性，深刻把握做好“双碳”工作的基本原则和重点任务，确保把党中央决策部署落到实处。要提高战略思维能力，处理好发展与减排、整体与局部、长远与近期、政府与市场等关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路，着力在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。要抢抓“双碳”战略机遇，精准把握产业发展新“风口”，加快推动传统产业向“风口”产业转型，真正把“风口”产业做起来。

会议听取了全市经济运行特别是固定资产投资、工业投资情况及下步工作安排，民营经济发展，节后企业复工复产等情况汇报，与会人员结合工作实际作了发言。会议指出，要辩证看待去年经济运行指标，既看到经济发展基本面整体向好的态势，又高度关注投资回落等突出问题，保持战略定力，增强发展信心，稳住市场主体，稳定经济运行，切实把今年经济工作做好。要进一步压紧压实发展主体责任，加强定期调度和精准调控，完善考核督查机制，把工作抓得更具体更扎实，保持经济运行在合理区间，奋力实现“开门红”“全年红”。

就做好经济运行工作，会议强调，要着力抓投资，全面实行重大产业项目“拿地即开工”、项目直接落地等机制，推动既定重大产业项目尽快落地开工；大力开展企业技术改造提升行动，引导企业走好转型发展之路；加大高速公路、城市快线等重大基础设施项目投资，促进房地产健康发展；紧盯“风口”产业，顺应投资取向新变化，加大精准招商力度。要着力抓消费，积极发展电商平台、线上消费，研究出台减租等支持小微企业和个体工商户发展的优惠政策，加快打造沉浸式文旅项目，充分释放消费潜力。要着力抓资金调度，落实好政府投资项目建设资金来源，用好各类政府基金，争取更多国家专项资金和地方政府专项债券支持，加快市属国有投融资平台整合，多策并举为经济运行提供充足资金保障。要着力抓服务企业，大力支持民营经济发展，实施企业家素质提升工程，更好发挥企业商会桥梁纽带作用，引领企业坚定信心、加快发展；持续抓好高成长性企业培育、高新技术企业倍增工作，着力增加规上企业数量，推动更多企业“个转企、小升规、规改股、股上市”；抓好节后复工复产，逐企精准服务，做好要素保障，推动更多企业应复尽复、达产达效；结合“能力作风建设年”活动，精准有效开展“万人助万企”，做好干部培训，优化营商环境，不断提高服务企业的能力水平。

会议传达了中央、省委政法工作会议和全国、全省政法队伍教育整顿总结会精神，研究全市政法工作。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要论述，认真落实中央、省委部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，持续加强新时代政法队伍建设，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，着力营造安全稳定的政治社会环境。要加快完善体制机制，定期分析研判各领域重大风险隐患，及时有效防范化解到位。要扎实推进“三清两建”专项治理，化清基层矛盾，夯实基层基础，不断提升治理能力和水平。要着力解决社会领域突出问题，扎实做好问题楼盘处置、防范化解非法集资、信访矛盾排查化解等工作，确保社会大局和谐稳定。要总结巩固深化政法队伍教育整顿成果，推动全面从严管党治警常态化制度化，着力锻造新时代忠诚干净担当的政法铁军。

会议审议了市委督查委工作规则等，指出要进一步整合力量、配强资源、建好机制，紧盯各县区贯彻落实市委市政府重大决策部署的工作进展，紧盯事关洛阳发展全局的重点工作和重大民生事项，创新督查方法，提升督查实效，推动全市上下形成狠抓落实的浓厚氛围，确保中央、省、市部署要求落地见效。

会议审议并原则通过《中共洛阳市委关于实施民生实事项目人大代表票决评估制工作的意见(试行)》。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)