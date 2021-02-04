昨日，在收听收看全省“万人助万企”活动推进会后，我市接着召开“万人助万企”活动推进会，对贯彻落实省委省政府部署要求、持续深化“万人助万企”活动进行安排部署。

全市“万人助万企”活动推进会召开

江凌讲话 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

昨日，在收听收看全省“万人助万企”活动推进会后，我市接着召开“万人助万企”活动推进会，对贯彻落实省委省政府部署要求、持续深化“万人助万企”活动进行安排部署。

市委书记江凌出席会议并讲话。他指出，“万人助万企”活动和“三个一批”活动，是省委省政府抓经济工作的两大重要抓手。扎实开展“万人助万企”活动，是落实省委省政府部署要求、着力在存量上做大增量的有效抓手，对洛阳补上短板、做强产业具有重要意义。去年下半年以来，我市通过开展“万人助万企”活动，解决了一批困扰企业的实际问题，有力助推了企业生产经营，提升了企业家的发展信心，总体取得明显成效。当前，受疫情、市场等因素影响，不少企业面临生产经营困难。各级各有关部门要更加精准有效地开展“万人助万企”活动，着力赢得更多发展主动。

就做好今年“万人助万企”活动，江凌强调了三个方面要求。一是帮扶要更加精准。更加注重既有发展前景又有实际困难的企业，确保帮扶企业更加精准。紧紧围绕省委省政府“八个深化”的部署要求，加强系统谋划，具体深入研究，确保帮扶内容更加精准。二是帮扶要更加有效。着力完善工作机制，健全企业诉求周调度机制，完善提升政银企对接机制，市县两级分管领导牵头，推动企业反映集中的用地与项目落地、涉法涉诉、用工、融资等问题得到有效解决。着力提升企业家信心，既切实帮助企业解决实际问题，又加强沟通对接，帮助企业家更多了解国家出台的各类助企政策，引导企业家转变观念、拓宽视野，为企业对接引入更多资源，助推企业坚定信心、加快发展。着力突破难点问题，积极盘活存量“三未土地”和低效用地，解决好企业用地难题；持续实施高成长性企业倍增计划，多措并举做好征信服务，帮助企业对接创投基金，解决好企业融资难题；完善联审联批机制，加快实施“承诺制+标准地”改革，全面实行重大产业项目“拿地即开工”、项目直接落地等机制，解决好项目落地难题。三是帮扶要提能力转作风。把开展“万人助万企”活动与“能力作风建设年”活动结合起来，强化改革思维，强化“硬考核”导向，着力提升行政审批效能，鼓励各部门大胆探索创新，做好产业发展系列培训，提升党员干部专业能力，以“万人助万企”活动的实际成效检验党员干部能力作风，倒逼营商环境持续优化。

会议以视频的形式召开。徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭及相关市级领导等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)