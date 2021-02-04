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江凌调研牡丹园林提升和产业发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 23:03

江凌在调研牡丹园林提升和产业发展工作时强调
推动牡丹观赏和产业发展提质升级
持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌

　　2月6日，农历正月初六，市委书记江凌深入城市区主要牡丹观赏园，调研牡丹园林景观提升、牡丹产业发展等工作。他强调，要着力打好“国花牡丹”牌，高标准提升牡丹观赏园，深入挖掘牡丹文化内涵，拉长牡丹产业链条，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。

　　牡丹博物馆是洛阳城市现代轴线最南端的标志性建筑，目前内部装修和布展工作已经基本完成，预计在今年牡丹文化节正式迎客。江凌走进展厅，察看牡丹文物展陈，了解牡丹文化发展脉络，现场体验沉浸式展示项目，鼓励相关部门充分发掘利用洛阳厚重的牡丹文化资源，强化创意引领，融入现代科技，切实提高游客参与度和体验感，让牡丹博物馆成为触摸牡丹文化的文旅“打卡地”。登上博物馆顶层，江凌远眺城市轴线，俯瞰南山公园及周边规划建设情况，指出要坚持规划引领，统筹做好片区规划、资源整合和业态开发，因地制宜加快实施城市有机更新，更加彰显城市现代轴线的形象气质。

　　正值春节假期，洛阳中心城区主要牡丹观赏园张灯结彩，处处洋溢着喜庆的节日气氛。江凌先后来到隋唐城遗址植物园、从政坊游园、中国国花园、王城公园等园区，检查节日期间管理服务、疫情防控等工作，并走进公园牡丹观赏区，实地了解牡丹品种、栽培规模、花期调控、园区运营等情况。他指出，要高标准提升牡丹观赏水平，加快基础设施提档升级，优化旅游观赏线路，让游客能够身临花海，领略牡丹的独特魅力；要科学搭配早中晚开品种，强化栽培技术研究应用，科学精准调控，拉长观赏花期；要在坚持公益属性的前提下，做好公园运营，丰富旅游业态，着力实现良性发展。春节期间要认真落实疫情防控各项举措，引导市民游客文明安全游园。

　　位于邙山的国家牡丹园是我市主要牡丹观赏园之一，也是国家牡丹基因库，兼具观赏和科研功能。江凌来到牡丹种植栽培区，详细了解牡丹种质资源收集与保护、新品种培育等情况；深入牡丹研发与推广中心，察看牡丹深加工产品开发、牡丹组培科研等情况。他指出，要统筹整合牡丹科研资源力量，加强种质资源保护利用，在花期调控、品种选育、深加工等领域取得更大突破，为牡丹产业高质量发展提供有力的技术支撑。在主打“精品、晚开”特色的国际牡丹园，江凌指出要依托地形气候自然优势，合理搭配品种，突出特色差异，与中心城区形成错峰绽放的观赏格局。

　　神州牡丹园是一家集牡丹观赏、种苗繁育、牡丹催花和鲜切花生产销售于一体的综合性牡丹产业化龙头企业。江凌先后走进牡丹文化区、牡丹观赏区、催花牡丹温室和牡丹鲜切花冷库，系统了解牡丹产业链发展情况。他指出，要坚持用现代农业的理念发展牡丹产业，充分发挥“洛阳牡丹甲天下”品牌优势，放眼全国乃至全球，做大做强催花牡丹、牡丹鲜切花等产业，不断提升洛阳牡丹产业链影响力竞争力和综合效益。

　　王军、张玉杰、魏险峰等分别参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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