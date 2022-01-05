17日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；认真学习习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告时的重要讲话精神，听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作汇报；研究市委十二届二次全会暨市委经济工作会议筹备等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作汇报

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

17日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；认真学习习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告时的重要讲话精神，听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作汇报；研究市委十二届二次全会暨市委经济工作会议筹备等工作。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上，习近平总书记从党和国家事业发展全局出发，深刻阐述了推进马克思主义中国化时代化、正确把握社会主要矛盾和中心任务、重视战略策略问题、永葆党的马克思主义政党本色、党史学习教育常态化长效化等五个问题，强调要深入研读和领会党的十九届六中全会决议，更好把握和运用党百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，为实现党的第二个百年奋斗目标而不懈努力。习近平总书记的重要讲话具有很强的政治性、理论性和指导性。要深刻领会习近平总书记关于推进马克思主义中国化时代化的重要论述，始终坚持马克思主义指导地位，更好把坚持马克思主义和发展马克思主义统一起来。要深刻领会习近平总书记关于正确把握社会主要矛盾和中心任务的重要论述，聚焦重振洛阳辉煌与创新能力不强、产业发展水平不高这个主要矛盾，坚持把产业发展作为推动高质量发展最重要的工作来抓，以重点突破带动经济社会发展水平整体跃升。要深刻领会习近平总书记关于重视战略策略问题的重要论述，把战略的坚定性和策略的灵活性结合起来，坚持创新引领发展主战略，做好产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，创造性地推动党中央决策部署在洛阳形成生动实践。要深刻领会习近平总书记关于永葆党的马克思主义政党本色的重要论述，勇于推进自我革命，更好发挥党员干部表率作用，驰而不息营造良好政治生态。要深刻领会习近平总书记关于党史学习教育常态化长效化的重要论述，继续把党史作为必修课、常修课，不断巩固拓展党史学习教育成果。

会议指出，市委常委会每年听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作汇报，是坚持和加强党的全面领导的重要制度安排。过去一年，市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示精神，认真落实省委、市委决策部署，把握政治要求，主动担当作为，加强自身建设，在全局工作中发挥了重要作用，为洛阳“十四五”良好开局作出了重要贡献。

会议强调，今年，市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组要牢牢把握政治方向，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终保持政治上的清醒，始终坚决做到“两个维护”，始终准确把握“国之大者”。要牢牢把握工作大局，结合实际抓好贯彻落实，市人大常委会党组要充分用好地方立法权和重大事项决定权，探索“小切口”立法，加大重点工作监督力度，有力推动市委重大决策落地落实；市政府党组要把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动创新引领、产业发展取得更大成效；市政协党组要进一步加强政治引领，凝聚各方共识，不断巩固安定团结的良好政治局面；市中级人民法院、市人民检察院党组要把党史学习教育与政法队伍教育整顿结合起来，深化司法改革，着力提高司法队伍政治能力、专业能力、执行能力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要牢牢把握新时代从严管党治党的要求，党组书记要履行好第一责任人责任，抓好班子、带好队伍，有力发挥在各自领域统筹领导作用，切实形成抓落实的强大合力，确保市委重点工作见到实效。

会议审议了市委十二届二次全会暨市委经济工作会议有关文件。会议指出，要认真贯彻中央、省委重大决策和市第十二次党代会总体部署，注重体现年度工作特点，紧盯最突出问题，抓重点、抓具体，真正抓实抓细、干出成效；要聚焦产业发展等重点，既做好工作部署，又开展以会代训，不断提高党员干部领导现代化建设的能力水平；要科学研究制定经济运行指标体系，引领和保障高质量发展行稳致远。

会议审议了《洛阳市人大常委会2022年度监督工作计划》，指出要进一步聚焦创新引领、产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作和群众高度关注的民生问题，建立联动机制，形成监督合力，提升监督质量，更好推动经济社会发展和民生领域重点工作落到实处。

会议听取了省政协党组来洛督查反馈意见整改落实情况汇报，对做好下步工作提出要求。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)