洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政府第101次常务会议要求：坚定历史自信巩固党史学习教育成果 坚持高标定位主动服务全省发展大局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.04 08:17

　　昨晚，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第101次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，学习贯彻省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议精神，研究政府系统贯彻落实意见。

　　会议传达学习了习近平总书记关于党史学习教育总结会议的重要指示精神、中共中央政治局党史学习教育专题民主生活会精神、2022年新年贺词和中央农村工作会议精神，强调要坚定历史自信，把牢政治方向，增强斗争精神，融入大局大势，在贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展上出新招硬招实招，建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。要切实扛稳扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“151”工作部署，全面推进乡村振兴，不断拓展农民增收渠道，充分激发乡村发展活力。

　　会议传达学习了省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议精神。会议强调，要锚定“两个确保”，聚焦“十大战略”，坚持以创新引领发展，拉高标杆、加压奋进，努力实现开门红、全年红，以洛阳一域之发展为全省全域发展增光添彩，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一要抓学习强担当。要把省委经济工作会议精神与党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神结合起来，与省、市党代会精神贯通起来，把握精髓要义，进一步凝聚思想共识、激发行动自觉。二要抓机遇谋长远。准确把握国家政策导向，站位全省发展大局，对照市党代会明确的76项具体任务和市政府“1+10”贯彻落实体系，做好结合转化文章，精心谋划一批大规划、大举措、大项目，为长远发展奠定坚实基础。三要抓重点稳运行。要坚持稳字当头、稳中求进，着力做好要素保障，强力推进产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，创新开展“万人助万企”“三个一批”活动，千方百计稳住经济运行、稳住市场主体、稳住民生底盘，确保经济运行保持在合理区间。四要抓统筹防风险。要强化忧患意识和底线思维，防范化解各领域风险，抓紧抓实疫情防控，维护社会大局安全稳定。五要抓能力转作风。要以“能力作风建设年”活动为载体，持续开展解放思想大讨论和“三转三优”行动，以一流能力作风营造一流发展环境、创造一流工作业绩。

　　会议原则通过了《关于坚持以创新引领发展建强副中心形成增长极在现代化新征程中重振洛阳辉煌的实施方案》，研究了平台城市建设、幸福洛阳建设行动计划。会议强调，要站位全市发展大局，全面推进创新引领、产业发展、项目建设等重点任务，确保省、市各项决策部署落实落细落地。要围绕提升城市功能、服务产业发展、集聚青年能力，做强城市平台，打造资源聚合“强磁场”。要建设高品质幸福洛阳，努力实现劳有厚得、幼有善育、学有优教、老有颐养、病有良医，让人民群众拥有更高质量的获得感、幸福感、安全感。

　　会议还研究了完善建设用地管理、深化养老服务改革、污水排水管网许可等工作。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市妇幼保健院“三级甲等妇幼保健院”正式揭牌
  • ·有缓解网球肘疼痛的康复运动吗
  • ·走路多了膝盖疼，跟年纪大有关吗
    • 310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三...
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
        近期，310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(310国道二期)正式通车。从新安县铁门镇出发到三门峡市...
  • ·灵山庙会：传承千年 历久弥新
  • ·山清水秀出奇石 景点众多有故事
  • ·逛特色博物馆 赏“奇珍异宝” 感受“石”情画意
    		•  
    新闻排行
  • 雨夹雪、小雪、中雪 洛阳发布最新天气...
  • 新安县通报新增两例无症状感染者活动轨迹
  • 广场舞暂停！洛阳市区各公园最新疫情...
  • 新安县第二轮全员核酸检测结果均为阴...
  • 加班熬制中药汤剂 支援新安抗疫【组图】
  • 因防控措施不力 洛龙区15家门店被关停
  • 涧西、西工、老城发布通知：幼儿园4日...
  • 洛阳龙门站设立核酸检测采样点 织密疫...
  • 寒假模式开启！洛阳多所高校扎实开展...
    		•
    百姓呼声
    下月起，未上牌的电动自行车不能上路吗？
    一户多人口阶梯水价用水有无相关优惠政策
    精彩图片
    吃营养餐、住暖气房、...
    洛阳在全省首创输电线...
    陆浑湖国家湿地公园：...
    “洛阳造”罐车：国际...
    精彩热帖

    市场上的生意人

    乘地铁2号线随拍

    美女赏梅

    石子之眼 梅花弄影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605