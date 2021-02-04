市政府第101次常务会议要求：坚定历史自信巩固党史学习教育成果 坚持高标定位主动服务全省发展大局

昨晚，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第101次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，学习贯彻省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议精神，研究政府系统贯彻落实意见。

昨晚，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第101次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，学习贯彻省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议精神，研究政府系统贯彻落实意见。

会议传达学习了习近平总书记关于党史学习教育总结会议的重要指示精神、中共中央政治局党史学习教育专题民主生活会精神、2022年新年贺词和中央农村工作会议精神，强调要坚定历史自信，把牢政治方向，增强斗争精神，融入大局大势，在贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展上出新招硬招实招，建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。要切实扛稳扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“151”工作部署，全面推进乡村振兴，不断拓展农民增收渠道，充分激发乡村发展活力。

会议传达学习了省委十一届二次全体(扩大)会议暨省委经济工作会议精神。会议强调，要锚定“两个确保”，聚焦“十大战略”，坚持以创新引领发展，拉高标杆、加压奋进，努力实现开门红、全年红，以洛阳一域之发展为全省全域发展增光添彩，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一要抓学习强担当。要把省委经济工作会议精神与党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神结合起来，与省、市党代会精神贯通起来，把握精髓要义，进一步凝聚思想共识、激发行动自觉。二要抓机遇谋长远。准确把握国家政策导向，站位全省发展大局，对照市党代会明确的76项具体任务和市政府“1+10”贯彻落实体系，做好结合转化文章，精心谋划一批大规划、大举措、大项目，为长远发展奠定坚实基础。三要抓重点稳运行。要坚持稳字当头、稳中求进，着力做好要素保障，强力推进产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，创新开展“万人助万企”“三个一批”活动，千方百计稳住经济运行、稳住市场主体、稳住民生底盘，确保经济运行保持在合理区间。四要抓统筹防风险。要强化忧患意识和底线思维，防范化解各领域风险，抓紧抓实疫情防控，维护社会大局安全稳定。五要抓能力转作风。要以“能力作风建设年”活动为载体，持续开展解放思想大讨论和“三转三优”行动，以一流能力作风营造一流发展环境、创造一流工作业绩。

会议原则通过了《关于坚持以创新引领发展建强副中心形成增长极在现代化新征程中重振洛阳辉煌的实施方案》，研究了平台城市建设、幸福洛阳建设行动计划。会议强调，要站位全市发展大局，全面推进创新引领、产业发展、项目建设等重点任务，确保省、市各项决策部署落实落细落地。要围绕提升城市功能、服务产业发展、集聚青年能力，做强城市平台，打造资源聚合“强磁场”。要建设高品质幸福洛阳，努力实现劳有厚得、幼有善育、学有优教、老有颐养、病有良医，让人民群众拥有更高质量的获得感、幸福感、安全感。

会议还研究了完善建设用地管理、深化养老服务改革、污水排水管网许可等工作。（记者 孙自豪）