退费！洛阳元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛取消

洛报融媒记者31日从洛阳市体育局获悉，为做好疫情防控工作，确保群众健康安全，决定取消原定于2022年1月1日举行的洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛，并将亲子赛转为线上3公里组比赛。
洛报融媒记者31日从洛阳市体育局获悉，为做好疫情防控工作，确保群众健康安全，决定取消原定于2022年1月1日举行的洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛，并将亲子赛转为线上3公里组比赛。
洛报融媒记者31日从洛阳市体育局获悉，为做好疫情防控工作，确保群众健康安全，决定取消原定于2022年1月1日举行的洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛，并将亲子赛转为线上3公里组比赛。已经报名的选手若不愿参加线上赛，均可申请退费。
洛阳市体育局有关负责人提醒健身爱好者注意以下事项——
线下亲子赛转为线上赛，福利不变；
原定于2021年12月31日领取参赛装备取消，赛后统一邮寄；
线上赛竞赛办法请登录“中原体育”微信公众号查看；
【退费流程】
微信搜索公众号“中原体育”，点击退费申请菜单按照流程进行申请。
申请退费时间：2021年12月31日-2022年01月4日
退费时间：2022年01月05日-2022年01月10日
咨询电话：15038285605
工作时间：09：00—17：00
（记者 孟山 通讯员 李萌亮）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605