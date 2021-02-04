退费！洛阳元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛取消

洛报融媒记者31日从洛阳市体育局获悉，为做好疫情防控工作，确保群众健康安全，决定取消原定于2022年1月1日举行的洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛，并将亲子赛转为线上3公里组比赛。

洛报融媒记者31日从洛阳市体育局获悉，为做好疫情防控工作，确保群众健康安全，决定取消原定于2022年1月1日举行的洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛，并将亲子赛转为线上3公里组比赛。 洛报融媒记者31日从洛阳市体育局获悉，为做好疫情防控工作，确保群众健康安全，决定取消原定于2022年1月1日举行的洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亲子线下赛，并将亲子赛转为线上3公里组比赛。已经报名的选手若不愿参加线上赛，均可申请退费。 洛阳市体育局有关负责人提醒健身爱好者注意以下事项—— 线下亲子赛转为线上赛，福利不变； 原定于2021年12月31日领取参赛装备取消，赛后统一邮寄； 线上赛竞赛办法请登录“中原体育”微信公众号查看； 【退费流程】 微信搜索公众号“中原体育”，点击退费申请菜单按照流程进行申请。 申请退费时间：2021年12月31日-2022年01月4日 退费时间：2022年01月05日-2022年01月10日 咨询电话：15038285605 工作时间：09：00—17：00 （记者 孟山 通讯员 李萌亮）