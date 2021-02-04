16日，市委书记江凌深入伊滨区，调研指导城市规划建设、科技产业社区、重大项目推进等情况，强调要坚持创新引领，以科技产业社区激活发展动能，以中轴带建设提升功能品质，加快重大项目建设，持续增进民生福祉，全力推动伊滨科技产业新城建设起势见效，为加快建强副中心、形成增长极提供强有力的支撑。

江凌在伊滨区调研时强调

强化产业支撑 提升城市品质

高标准规划建设科技产业新城

杨骁参加调研

16日，市委书记江凌深入伊滨区，调研指导城市规划建设、科技产业社区、重大项目推进等情况，强调要坚持创新引领，以科技产业社区激活发展动能，以中轴带建设提升功能品质，加快重大项目建设，持续增进民生福祉，全力推动伊滨科技产业新城建设起势见效，为加快建强副中心、形成增长极提供强有力的支撑。

打造科技产业新城是市委确定的伊滨发展新定位。在中欧科创园总部基地，江凌详细了解园区建设运营、主导产业方向、功能设施配套等情况，现场观摩森保无人机与果园自主作业装备工程技术研究中心产品展示。他强调，打造伊滨科技产业新城必须集聚一批科技产业社区，要深入研究产业发展规律，明晰产业定位，注重园区运营，真正从规划设计阶段就引入运营商参与，完善配套设施建设，健全科技服务体系，为科技型中小企业成长壮大提供良好环境。国家光伏产品质量监督检验中心项目，是中原地区首个国家级光伏产品质量检测服务平台。江凌来到项目现场，系统了解检测服务平台建设情况，指出要聚焦全市重点产业集群，在强化招商引资、延链补链强链的基础上，加快布局新型检测机构，引进高端人才，搞活体制机制，更好服务科技产业发展需要。

中轴景观带是伊滨区彰显城市形象、重塑功能品质的核心区，布局了“一馆三中心”、中央公园等城市公共空间。江凌来到市奥林匹克中心，走近实景沙盘，仔细了解规划布局，深入工地一线，察看建设进度，要求相关单位紧盯节点、倒排工期，确保如期建成投用；坚持建管并重，高度重视场馆后期运营，切实建好用好、发挥效益。中央公园中轴景观打造正在加快推进，江凌认真察看景观规划，详细了解水系分布、区域开发等情况，指出要高标准规划建设中央公园，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，活化景观水系，科学搭配树种，真正以高品质生态空间聚人气、增活力；要严格做好周边区域规划管控，注重规划前瞻性，切实留足留好未来发展空间。

作为全国重要的钢制家具生产基地，伊滨区集聚了一大批钢制家具制造企业，目前正在整体推进转型升级。江凌来到庞村镇钢制家具展示中心，了解产业发展历程，观看新产品展示；深入科飞亚家具公司生产车间，考察研发生产、技术改造等情况。江凌指出，钢制家具产业拥有广阔市场前景，要瞄准智能化方向，强化科技创新引领，提高工业设计水平，拓展市场应用场景，推出更多个性化定制产品，不断提高附加值和竞争力；要实施绿色化改造，淘汰落后工艺，加快技术升级，提高生产能效，坚决守住环保底线；要做好规划布局，下大功夫推动产业集群发展，着力提升优势产业集聚度和话语权。

伊滨华耀城项目是为疏解关林批发市场打造的大型综合商贸物流城。江凌走进市场，察看整体规划、商户入驻等情况，指出要加快市中心批发市场疏解外迁，鼓励市场业态与模式创新，尽快形成集聚效应，提升区域辐射力带动力影响力。在万茗堂电子商务公司，江凌察看了文创酒类产品展示、电商直播营销情况，鼓励企业强化创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能，丰富文创产品，开拓高端市场。

调研中，江凌还考察了吉庆嘉苑安置小区项目。

杨骁、王军等参加调研。(记者 白云飞)