斑马线前，公交车司机停车让行，背着书包的小男孩鞠躬致谢……最近，发生在洛阳的暖心一幕，经晚报报道后引发持续关注。这样的“礼尚往来”，让人感动于孩子的文明素养，以及人与人的文明互动。

斑马线前，公交车司机停车让行，背着书包的小男孩鞠躬致谢……最近，发生在洛阳的暖心一幕，经晚报报道后引发持续关注。这样的“礼尚往来”，让人感动于孩子的文明素养，以及人与人的文明互动。

观察一个城市的文明程度，斑马线是一个直观的窗口。面对穿行的路人，是选择一脚油门，还是选择善意礼让，道理不复杂。可记者蹲守发现，在一处未设红绿灯、无礼让标识的斑马线前，公交车能主动“停一停”，一些出租车、私家车却难以“让一让”。或许是无心之“过”，或许是习惯“驶”然，但就是这样不经意的一刹那，往往会给路人带来麻烦与风险，也让斑马线上的文明黯然失色。

礼让斑马线，是“礼”更是“法”。道路交通安全法明确规定，机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。这几年，洛阳交警部门通过“天眼”布控、市民举报等举措，开展铁腕治理，同时通过冠军“代言”、主题宣传倡导礼让行为，推动文明和法治共同“在线”，让文明意识在越来越多人心里扎根。

当然，守护斑马线的文明，是对司机的规则约束，也是对行人的文明考验。试想，斑马线前本就人多车多、路况复杂，如果行人不遵守规则，或低头看手机，或随意穿马路、闯红灯，不仅埋下交通事故隐患，也让礼让成为空谈。毕竟，“车让人”“人守规”，两者形成良性而温馨的互动，才是礼让斑马线的正确打开方式。

文明在路上，最美是礼让。让斑马线成为文明“起跑线”，不管是司机还是行人都要行动起来，内心有道德感，行动有执行力，养成礼让的好习惯，守住斑马线前的文明底线，我们就能通过一个个文明的“路口”，标注起创建全国文明典范城市的善美刻度。（新闻观察员 洛谭）