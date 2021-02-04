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市委国土空间规划委员会2021年第三次会议举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 21:56

市委国土空间规划委员会2021年第三次会议举行
江凌主持 徐衣显参加

　　15日，市委国土空间规划委员会2021年第三次会议举行，审议《洛阳市城市风貌管控导则》《洛阳市城市道路标准横断面设计导则》及部分重点项目规划方案。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

　　会议原则通过了《洛阳市城市风貌管控导则》。该导则基于对洛阳城市自然山水、城址脉络、历史人文等的深入研究，对城市风貌进行分区，对建筑设计进行引导，进一步明确临山、滨水、遗址等重点区域管控要求，对于塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌，展现不同区域特色韵味，彰显古今辉映的城市形象具有重要指导意义。

　　会议强调，要统一思想认识，把孟津、偃师同步纳入城市规划管控范围，对城市风貌实施统一规划、统一管控。要正确把握城市风貌共性与个性的关系，在遵循“现代唐风”主基调的前提下，彰显不同分区特色，塑造更加鲜明的城市整体风貌。要强化临山滨水空间管控，注重总结过去城市建设经验教训，突出正向引导，强化负面约束，真正把自然山水融入城市肌理，营造更加自由灵动的城市气质。要加强城市空间管控，做好控制性详细规划，着力形成疏密有致、分工协作、功能完善的城市空间格局。要树牢生态文明理念，敬畏生态、保护自然，合理搭配花木品种，提高乡土树种比例，用心守护一草一木，让城市环境更加生态宜居。

　　会议审议并原则通过了《洛阳市城市道路标准横断面设计导则》。会议指出，当前和今后一个时期，洛阳将加快构建城市慢行系统，推动城市道路规划建设由“以车为中心”向“以人为中心”转变，更好满足群众出行需要。要坚持前瞻30年看问题，立足当前、着眼长远，刚性控制、弹性引导，因地制宜科学确定道路断面，有条件的道路要配套中央绿化带，实现畅通出行、绿量增加的双赢。

　　会议审议通过了南山防洪渠相关规划方案。会议指出，规划建设南山防洪渠，是构筑城市防洪渠闭环体系的重要组成部分，要立足保障城市水安全，深入分析防洪渠沿线集水面积，进一步优化选线设计和渠道断面，切实提高防洪排涝能力，确保洪水不进城区。

　　会议还审议了汉魏洛阳城遗址博物馆选址、洛神广场项目规划设计等方案。

　　徐衣显、孙延文及市委国土空间规划委员会委员等参加会议。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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