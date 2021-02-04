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优秀！洛阳3家国家级科技企业孵化器上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 20:37

　　15日，记者从洛阳市科技局获悉，科技部火炬中心日前公布了2020年度国家级科技企业孵化器评价结果，洛阳3家孵化器被评为优秀(A类)国家级科技企业孵化器。

　　科技企业孵化器是以促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神为宗旨，提供物理空间、共享设施和专业化服务的科技创业服务机构，是创新创业人才的培养基地、大众创新创业的支撑平台。全国共有1287家国家级科技企业孵化器参与本次评价，共258家获评优秀(A类)，其中河南省17家。我市获评优秀(A类)的3家国家级科技企业孵化器分别是洛阳市西工信息科技城孵化器、洛阳留学人员创业园和洛阳中科科技园。

　　●洛阳市西工信息科技城孵化器

　　该孵化器遵循“政府引导、创新发展、市场运作”运营思路，以信息服务业为主导产业，以技术与资本为服务抓手，积极探索“互联网＋服务”的产业服务路径，初步形成了“平台＋投资＋服务”的园区运营模式，目前在孵企业66家。

　　●洛阳留学人员创业园

　　该孵化器专注于扶持留学生企业发展，形成了集办公、科研、生产、商务等于一体的智能化、多功能科技企业孵化基地，已累计引进企业300余家，其中引进来自美国、德国、日本、韩国等国留学生企业40余家。

洛阳中科科技园

　　●洛阳中科科技园

　　该孵化器围绕生物医药、生物技术、生物材料、大健康等高新技术和现代服务业等前沿行业，打造“众创空间+孵化器+加速器+产业化”的全链条专业化创新创业平台，目前园区在孵企业109家，引进留学归国人才及大学生人才创办的创新创业团队近40个。(记者 戚帅华 文/图 通讯员 吕洁)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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