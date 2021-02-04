“社区+”让幸福“触手可及”（河洛观潮）

明年春节前首批社区体育公园完工运营！前不久，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍一行举行工作会谈，提出加快在洛布局建设一批社区体育公园，导入更多深受年轻人喜爱的项目。当体育公园被冠以“社区”之名，激发运动健身融入百姓日常的美好畅想，身未动、心先动。

明年春节前首批社区体育公园完工运营！前不久，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍一行举行工作会谈，提出加快在洛布局建设一批社区体育公园，导入更多深受年轻人喜爱的项目。当体育公园被冠以“社区”之名，激发运动健身融入百姓日常的美好畅想，身未动、心先动。

社区体育公园，顾名思义，就是将体育健身、自然生态、社区生活三大元素融为一体，同时具备环境美化、运动休闲、娱乐休憩等多种功能的公共空间。与那些高大宏伟、地处繁华地段的大型体育场馆相比，它就在房前屋后、街角巷尾，用不着提前预约、舟车劳顿，最是适合茶余饭后步行前往。试想，绿叶扶疏、繁花掩映中，孩子们荡着秋千，老人们打着乒乓球，年轻人在球场上挥汗如雨，这样的“口袋运动场”，不仅仅给城市增添了活力和生机，更打通了体育设施服务居民的“最后一公里”，让一种饱含着酣畅、惬意、悠闲的生活诗意油然而生。

有人说，远方的嘘寒问暖，不如眼前的一杯热水。在人们对美好生活需要日益增长的当下，公共服务“好不好”的重要标准，不仅在于“足不足够”，也天然包含着“便不便利”。社区体育公园让市民不再望“场”兴叹，释放运动健身的快乐和激情，秘诀就在于向下扎根融入社区。一段时间来，我们以15分钟“阅读圈”“健身圈”打造城市区“青年休闲环”，将老旧小区改造融入社区公共服务系统，同步完善养老、托幼、文化等公共服务设施，无不是循着“社区+”的服务理念，让幸福感近在眼前，“触手可及”。

说到底，一座城市是否有吸引力、感召力，不只是看经济“骨骼”是否健壮，更看社区“细胞”是否健全。推动“社区+”与公共服务相结合，将教育、文体、养老、医疗、社交等公共服务资源“化整为零”“分散下沉”，让青年之家、城市绿地、街头游园、运动场、养老院等公共设施如星辰散落在城市空间，“见缝插针”地融入社区肌理，发展的温度就能浸润到城市末梢，“更高品质的幸福洛阳”就会成色更足。(张锐鑫)