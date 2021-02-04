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市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 18:21

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
用疫情防控的常态换取不发生疫情的常态
确保全市经济社会发展大局持续安全稳定
江凌讲话  徐衣显参加

　　11日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第九次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，就贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好近期疫情防控工作进行安排部署。

　　市委书记江凌在会上指出，近期多地报告输入性本土疫情，疫情防控形势依然严峻复杂。当前正值年末岁尾，随着“双节”临近，人员流动性将加大，为我们做好疫情防控带来了新的挑战。各级各有关部门要时刻保持高度警惕，用疫情防控的常态换取不发生疫情的常态，确保全市经济社会发展大局持续安全稳定，为奋力实现今年经济社会发展各项既定目标、确保明年实现良好开局奠定坚实基础。

　　就做好当前疫情防控重点工作，江凌强调，要认真检查各项防控措施落实情况，前移防线，以乡镇(街道)为单位，对照疫情防控指南要求，认真排查还有哪些措施没落实、哪些风险隐患未整改、哪些环节管控不到位，确保中央、省、市疫情防控部署要求落到实处；要紧盯重点，进一步扎牢工厂、建筑工地、学校等防线，加强中医药店坐堂医生日常诊疗监管，外地来(返)洛人员要第一时间报备、第一时间接受核酸检测，有效补上防控漏洞，加强薄弱环节。要严控规模性聚集，在“双节”来临之际，提前研判风险隐患，做好各类预案，严控团拜会、大型会议等各类聚集活动，严格落实公共场所佩戴口罩等防控要求，积极提倡就地过节，多措并举全力抓好社会面疫情防控工作。要提高工作方法的有效性，善于运用各类传播渠道，全面加强社会面宣传，提升全社会防范意识，教育引导群众严格落实各项防控措施；善于发动基层组织和群众，筑牢联防联控、群防群治的基层防线；善于发现和解决问题，县乡两级要加强“四不两直”形式的督导检查，及时发现问题、及时堵上漏洞，确保各项防控措施扎实具体、细致到位，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　在省委新冠肺炎疫情防控工作第九次专题会议上，江凌就我市疫情防控工作作了交流发言。

　　徐衣显、李保国、王军、贺敏等参加会议。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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