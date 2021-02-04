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市委理论学习中心组举行集体学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 18:39

市委理论学习中心组举行集体学习
深入学习贯彻党的十九届六中全会精神
解放思想创新发展加快建设副中心城市
江凌主持并讲话 徐衣显、杨骁、吴中阳出席

　　10日，市委理论学习中心组举行集体学习，把党的十九届六中全会精神作为党史学习教育的重要教材，认真学习领会习近平总书记重要讲话和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，结合解放思想、创新发展，开展专题研讨交流，推动党员领导干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动担当作为，践行初心使命，为建强副中心、形成增长极提供坚强思想保证。市委书记江凌出席并讲话。徐衣显、杨骁、吴中阳出席。

　　会前，市委理论学习中心组成员认真进行了自学，撰写了学习心得体会。会上，何伟、李新建、李保国、孙延文、张玉杰结合实际，谈了学习感悟和下步打算。江凌逐一进行了点评。

　　江凌在讲话中指出，学习好宣传好贯彻好党的十九届六中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。要认真学习领会习近平总书记重要讲话和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，深刻把握决议的逻辑关系、结构层次，深刻把握“两个确立”的决定性意义，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容，深刻把握党的十八大以来取得的历史性成就和历史性变革，原汁原味认真研读，学深悟透融会贯通，不断提升政治能力，切实把全会精神转化为建强副中心、形成增长极的强大动力和实际成效。

　　江凌强调，党员领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神，要结合市委正在开展的解放思想大讨论活动，在五个方面当示范、作表率。一要在践行“两个维护”上作表率。带头用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，时刻牢记“国之大者”，切实做到令行禁止，确保总书记重要指示和党中央决策部署在洛阳条条落实、件件落地、事事见效。二要在大力解放思想上作表率。扎实开展解放思想大讨论活动，带头转变观念，带头推动改革，带头增强学习意识，以思想观念大解放推动改革发展大突破。三要在强化担当作为上作表率。自觉向习近平总书记和党中央要求对标对表，敢于直面问题、直面矛盾，敢于碰“硬骨头”，带头担责担难担险，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态。四要在走好群众路线上作表率。持续转变工作作风，密切联系群众，深入了解群众，紧紧依靠群众，广泛发动群众，时刻造福群众，多为群众谋实事办好事，不断实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。五要在勇于自我革命上作表率。着眼永葆党的生机活力、巩固党的执政地位，加强党性锤炼，强化党性观念，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，确保党中央和省委、市委决策部署落地见效，确保党在现代化建设新征程中始终成为坚强领导核心。

　　就做好近期重点工作，江凌强调，各级各部门要在抓好今年工作、冲刺全年目标的同时，深入贯彻习近平总书记重要指示和省、市党代会部署，按照解放思想、创新发展的要求，认真谋划明年工作。要加快推进机场、高铁枢纽建设，着力强化副中心城市枢纽功能。要加快“三个一批”项目建设，增强城市产业投融资能力，引领提升产业发展水平。要把伊滨科技产业新城作为支撑洛阳发展的重大平台，借鉴外地经验，完善产业规划，把更多资源要素投入科技产业发展上来。要认真落实省委重大改革部署，重点抓好开发区体制机制改革、省直管县财政改革、县域放权赋能改革等，不断激发内生动力、发展活力。要加快推动乡村振兴“151”工作部署落地，五大专班分工负责、协同推进，优先在支部有战斗力、群众有积极性的村开展试点工作，一批一批滚动推进，确保取得扎实成效，不断开创乡村振兴新局面。要聚焦文旅文创成支柱，推动隋唐洛阳城轴线展示工程早日贯通，再现历史中轴线气象，彰显古都城市风貌；积极转变办节办会理念，更加注重面向青年策划实施品牌活动，真正通过颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费，把文化资源优势更好转化为产业发展优势。

　　市委理论学习中心组成员、市委党史学习教育领导小组成员参加集体学习。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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