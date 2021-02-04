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江凌与卫华集团董事长韩红安举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 17:58

　　10日，市委书记江凌与来洛考察的卫华集团有限公司董事长韩红安一行举行工作会谈，双方围绕在洛布局智能立体车库生产基地、推进金属表面处理项目合作等进行深入交谈。

　　双方一致认为，洛阳工业底蕴深厚、产业基础雄厚，卫华集团是我国起重行业领域具有一流品牌影响力、产业竞争力的企业，卫华集团与洛阳产业契合度高、合作潜力巨大。双方要抢抓创新引领发展、数字化转型等产业发展机遇，进一步深化合作共识、拓宽合作领域，在智能装备制造、立体车库生产等领域结出合作硕果。卫华集团将发挥自身优势，积极参与洛阳国企混合所有制改革，着力实现地企共赢发展。洛阳将进一步优化营商环境，为卫华集团等各类市场主体在洛投资兴业创造良好环境、提供一流服务。

　　卫华集团有限公司总裁李国强，洛阳市领导王军、孙延文、魏险峰等参加会谈。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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