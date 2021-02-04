江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行工作会谈

10日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍一行举行工作会谈，双方就落实前期合作成果，进一步深化合作，加快社区体育公园建设等进行深入交流。 10日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍一行举行工作会谈，双方就落实前期合作成果，进一步深化合作，加快社区体育公园建设等进行深入交流。 双方进一步达成共识，要贯彻落实党中央、国务院部署要求，聚焦深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，统筹发挥政府与市场的作用，推动洛阳加快建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身服务体系。要充分发挥河南邓亚萍体育产业投资基金的引领带动作用，通过政府基金撬动、市场主体参与等方式，不断创新思维模式，加大资金募集力度，引入更多体育产业新业态新模式，探索推动体育产业加快发展的运作模式。要加快在洛布局建设一批社区体育公园，做好前期研究，细化规划导则，真正找准社区群众需求，导入更多深受年轻人喜爱的项目，力争明年春节前首批社区体育公园完工运营，有效助力洛阳青年友好型城市建设。 王军、张玉杰、魏险峰等参加会谈。(记者 李东慧)