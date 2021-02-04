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洛阳市与农业银行河南省分行签署战略合作协议 江凌、王大军、徐衣显出席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 17:04

　　9日，洛阳市与中国农业银行河南省分行共同签署支持乡村振兴全面战略合作框架协议。双方将构建长期全面战略合作关系，加大金融服务乡村振兴力度，助力洛阳中原城市群副中心城市建设。

　　市委书记江凌与来洛考察对接的中国农业银行河南省分行党委书记、行长王大军举行工作会谈。市委副书记、代市长徐衣显代表市政府与中国农业银行河南省分行签约。

　　江凌对中国农业银行河南省分行多年来对洛阳发展的关心支持表示感谢。他说，实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署。农业银行长期扎根“三农”、服务“三农”，体现了金融主力军的政治站位和责任担当。当前，洛阳正扎实推动“151”工作部署落地见效，全面推进乡村振兴。希望双方加快推进农村信用体系建设，以县为单位积极开展“信用村”创建，创新农户及新型农业经营主体融资增信机制，不断提升发放信用贷款的比重；加快健全政府性融资担保和风险分担机制，有效降低金融机构风险，提高金融服务乡村振兴的积极性和可持续性；注重放大财政涉农资金杠杆效应，撬动更多金融资金投向“三农”领域，着力实现金融降本增效、农村产业发展、百姓信用提高的良性循环。

　　王大军表示，进入新发展阶段，洛阳高质量发展呈现出崭新气象。农业银行高度重视洛阳业务拓展，将紧紧围绕洛阳市委市政府重大部署和副中心城市建设金融需求，加大资源配置、综合服务、金融创新力度，积极拓展在乡村振兴、产业发展、城市提升、重大项目建设等领域务实合作，为洛阳建强副中心、形成增长极贡献更大力量。

　　根据合作协议，“十四五”期间，中国农业银行河南省分行将向洛阳提供不低于1000亿元的意向性融资额度，全力支持乡村振兴战略实施和副中心城市建设。其中，在乡村振兴方面，聚焦洛阳“151”工作部署，做好金融服务创新，加大对乡贤返乡创业、乡村集镇建设、新型经营主体、农村人居改善、文旅深度融合、集体经济发展等重点领域的金融供给；在副中心城市建设方面，聚焦洛阳打造创新型平台城市，更好满足枢纽城市打造、产业转型升级、城市有机更新、教育医疗养老事业发展等领域融资需求，全面提升金融服务能力。

　　中国农业银行河南省分行党委委员、副行长赵予开，副市长侯占国等参加活动。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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