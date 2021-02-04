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江凌在伊川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 23:05

江凌在伊川县调研时强调
坚持创新引领加快产业转型
持续深化改革激活发展活力

　　8日，市委书记江凌深入伊川县，调研项目建设、产业发展、乡村振兴和教育医疗等工作。他强调，伊川县要坚持创新引领加快产业转型，持续深化改革激活发展活力，推动县域经济发展不断取得新成效。

　　北航智能装备产业园，是由北航国家大学科技园异地托管的产业园区。江凌先后走进普拉斯机器人、沃达节能等入园企业，了解生产运营、技术创新、市场拓展情况，指出园区要瞄准信息技术产业需求，优化厂房设计，完善配套服务，为入园企业提供更优质的服务保障。在华瑞指数云科技有限公司，江凌与企业负责人深入交流探讨，参观企业数据中心，了解研究方向、人才引进培育等情况，鼓励企业发挥人才团队优势，梳理更多应用场景，推出更多具有完全知识产权的项目，为洛阳数字经济发展作出更大贡献。在拜波赫光电科技有限公司，江凌希望企业坚持创新引领，紧盯智慧车灯、智慧课堂、激光投影等核心产品，加大研发投入，更好开拓市场，不断提升企业核心竞争力。江凌还察看了河南省铝材质量监督检验中心、富硒农产品质量监督检验中心建设运营情况。

　　在伊川县职业教育中心，江凌走进部分专业实训基地，察看日常教学开展情况，他指出，学校要深化培养模式和教学内容改革，把职业技能培训和基础理论教学更好结合起来，引导鼓励更多学生到高级别职业院校深造；政府要让更多社会资源参与职业教育，改变主要依赖财政投入的单向发展格局，构建多元主体参与的职业教育办学体系。在伊川县实验高中，江凌听取教育教学改革情况介绍，指出要立足立德树人，转变教学理念，更多关注学生性格培养和习惯养成，引领学生全面发展。要持续深化教育领域综合改革，深化教师“县管校聘”改革，激发教师自我学习积极性、主动性；深化课堂教学改革，充分调动学生自主学习积极性；深化学校去行政化改革，加快校长职级制探索，努力办好人民满意的教育。

　　在伊川县仁大医院，江凌深入了解医院规模、接诊能力、特色科室建设等情况，认真询问医共体建设改革进展，强调要进一步调整优化医疗资源布局，积极做强县级综合医院，加快构建紧密型医共体，全面推进医保基金点数法付费，为群众提供更高水平医疗服务。

　　富硒农业，是伊川县着力发展的乡村特色产业。江凌来到富硒功能农业产业园，与种植大户亲切交流，察看富硒食品深加工产业园建设。他还深入洛阳成兴农业有限公司，察看农业产业化龙头企业发展情况。江凌强调，要盘活乡村资源禀赋，引进专业技术人才，组建专业化农民合作组织，更好将小乡村与大市场对接起来，用市场理念、市场思维发展特色产业，不断开创乡村振兴新局面。

　　在平等乡张奇庄村，江凌察看瓜蒌产业发展情况，听取“三变”改革、瓜蒌农民专业合作社建设等介绍，指出要以“三变”改革为抓手，持续深化农村集体产权制度改革，不断增加农民收入，全面激发乡村发展活力。江凌还到鸣皋镇调研集镇建设工作，强调要强化经营理念，做好土地文章，不断提高公共服务供给水平，引导人口适度集聚，有效带动产业发展。

　　江凌还到二程文化园调研文旅研学产业发展，到葛寨镇调研烟云涧青铜文创小镇建设，到广发青铜器有限公司察看文创产业发展情况。他强调，要深挖特色历史文化资源，发挥市场作用，提升传播能力，在沉浸式体验、创意性开发、个性化定制等方面着力，把文化资源优势更好转化为发展优势。

　　江凌十分关注“人人持证、技能洛阳”建设进展，叮嘱伊川县要履行主体责任，与农民合作组织深度对接，用好职业院校等载体，认真分析产业需求、用工需求，科学确定培训项目，建立便捷报名系统，搭建就业创业平台，不断增加群众技能性收入。

　　任丽君等参加调研。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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