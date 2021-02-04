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江凌调研隋唐洛阳城保护展示、老城历史文化街区保护及洛阳火车站片区提升工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 21:41

江凌在调研隋唐洛阳城保护展示、老城历史文化街区保护及洛阳火车站片区提升工作时强调
挖掘文化IP资源 加大活化利用力度
把文化资源优势更好转化为发展优势

　　7日，市委书记江凌深入西工区、老城区，调研指导隋唐洛阳城保护展示、老城历史文化街区保护及洛阳火车站片区提升工作。他强调，要充分挖掘利用洛阳文化IP资源，积极引进运营团队和多元投资主体，加大活化利用力度，努力把文化资源优势更好转化为发展优势。

　　正在建设的翠云峰森林公园翠云阁，是隋唐洛阳城中轴线最北端的一座标志性建筑。江凌实地察看项目建设进展，了解布展及业态谋划情况，指出要统筹考虑工程建设和后期运营，有针对性开展招商引资，及早对接专业化运营团队，科学研究确定功能业态，有效增强市民游客互动性、体验性。

　　在隋唐洛阳城国家历史文化公园宫城区，江凌登上天堂最高层，详细了解隋唐洛阳城轴线及九洲池、唐宫市场片区环境整治、遗址标识工程规划建设情况，与相关负责同志认真探讨文旅业态谋划推进工作。他指出，要坚持规划引领，分期分批抓好各片区工程建设、周边建筑立面改造等工作，统筹提升宫城区文旅融合业态，推动隋唐洛阳城轴线展示工程早日贯通，再现古都历史中轴线气象。要打好“盛世隋唐”牌，做强隋唐洛阳城文化IP，积极引进品牌企业、专业化团队和多元投资主体，推出更多沉浸式体验项目，打造独具魅力的隋唐文化标识。

　　老城历史文化街区是洛阳历史文化名城传统风貌最具代表性的街区，是游客感受老洛阳韵味的重要窗口。江凌登上丽景门城楼俯瞰东西大街，并沿着街巷步行察看老城肌理，深入了解城隍庙修缮保护区、董家大院历史建筑修缮保护区、南大街改造及长夏门规划建设项目、河南府文庙文物保护区、金元古城墙本体保护展示区等保护情况。他强调，要高度重视历史文化保护传承，突出古城韵味，注重文化延续，更多采用微改造这种“绣花”功夫，高标准推动洛阳老城的保护利用和有机更新，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。要把传承好古城风貌、城市肌理、人文特色和发展文旅产业统筹起来，在保护好传统街区、保护好古建筑、保存好城市文脉的同时，完善慢行系统，提升基础设施，盘活老院子等资源，推动洛邑古城等项目提档升级，打造一批有特色、人气旺、体验强的文旅产品，将洛阳老城打造成更具特色的沉浸式网红打卡地。

　　洛阳火车站正在结合地铁2号线建设进行整体改造提升。江凌实地察看洛阳火车站南广场改造提升进展，要求有关部门坚持问题导向，完善细化方案，统筹好施工工序，加快火车站外立面改造等施工进度，优化公交车停车区等重要节点建设方案，尽快整体提升洛阳火车站片区城市形象，更好回应人民群众关切。

　　西工区道南路70号院，正在进行老旧小区改造。江凌实地察看三线入地(供电、通信、有线电视等线路)、道路提升等工程进度，对整合闲置房产资源、完善社区服务功能等提出要求。该小区创新电梯加装运作模式，适度增加居民房屋使用空间，满足电梯平层入户要求，有效破解低层住户获得感差等难题，实现了所有住户皆大欢喜。江凌对此给予肯定，指出要认真总结推广该小区经验，优化老旧小区电梯加装运营模式，真正把老旧小区加装电梯这件民事实事办实办好。

　　王军、魏险峰等参加调研。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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