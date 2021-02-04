不戴头盔罚款20元！孟津交警发布通告

今日，孟津交警微信发布公告，从严查处驾乘摩托车、电动车不佩戴安全头盔，非机动车未在非机动车道行驶、违法载人、逆行、闯红灯等交通违法行为，具体内容如下。

今日，孟津交警发布公告，从严查处驾乘摩托车、电动车不佩戴安全头盔，非机动车未在非机动车道行驶、违法载人、逆行、闯红灯等交通违法行为，具体内容如下：

关于加大对摩托车、电动车交通行为管理力度的通告

为持续巩固全国文明城市创建成果，提升中心城区道路交通整体形象，有效减少交通违法行为，营造文明、畅通、有序的交通环境，根据区委、区政府关于开展文明城市创建的相关要求，洛阳市公安局孟津分局交警大队自即日起，将加大对摩托车、电动车交通违法行为管理力度，现将有关事项通告如下：

一、从严查处驾乘摩托车、电动车不佩戴安全头盔，非机动车未在非机动车道行驶、违法载人、逆行、闯红灯等交通违法行为。

二、对违反以上规定的，一经查处，将按照《河南省道路交通安全条例》对驾驶人处以20元罚款。对拒不接受处罚或长时无人监管的车辆将依法进行拖移。对不听教育、不服从管理、妨碍执行职务者，将依法依规从严从重处理，情节严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

三、对依法暂扣、拖移的车辆，除依法依规处罚外，驾驶人必须接受交通安全专题教育，做出遵守交通法规书面承诺，由所在单位、社区(街道)负责人陪同，方可领回暂扣、拖移车辆。

四、对涉及机关、企事业单位的公职人员、党员干部的道路交通违法行为，将通报所在单位并抄告组织、人事和纪检监察部门。文明单位干部职工的交通违法行为，将上报文明办，纳入文明单位、文明城市考评“负面清单”。

五、本通告自发布之日起执行。

特此通告

洛阳市公安局孟津分局交警大队

2021年12月6日

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