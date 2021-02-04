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市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.02 21:34

市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）会
江凌主持 周鸿祎、车海平授课 杨骁、吴中阳、杨炳旭参加　　

　　2日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习习近平总书记关于网络安全、数字经济发展的重要论述，通过行业专家的专题辅导，引导广大党员干部充分认识实施网络强国战略和国家大数据战略的重大意义，推进大数据和实体经济深度融合，打造信息枢纽新高地，加快建强副中心、形成增长极。

　　市委书记江凌主持会议。360集团创始人、董事长周鸿祎应邀以《构建面向数字化安全的能力新体系》为题作辅导报告；华为高级副总裁、数字转型首席战略官车海平应邀以《平台塑形供给升级，生态加速数字经济》为题作辅导报告。

　　江凌在主持会议时指出，习近平总书记高度重视数字经济发展，围绕数字经济、数字安全作出一系列重要指示，强调数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，要求各级领导干部要提高数字经济思维能力和专业素质，增强发展数字经济本领，强化安全意识，推动数字经济更好服务和融入新发展格局。省委把实施数字化转型战略作为现代化河南建设的“十大战略”之一，对加快数字经济发展作出了具体部署。当前，数字化正在深刻影响经济社会发展，数字化应用推动各个领域交叉融合，数字经济正在成为最重要的产业风口。如何把握数字化机遇、应对数字化挑战，是全市各级党员领导干部必须面对的重大课题。要提升站位，深刻认识到数字化智能化是未来发展的趋势，数字化发展水平不仅决定了产业竞争力，也决定了城市的竞争力；数字化水平越高，数字安全问题就越突出，奠定好安全基础是大力发展数字经济的重要保障。要强化数字赋能意识，拥抱数字化时代，把握数字化契机，努力在数字经济发展中走在前列，不断厚植竞争新优势。要更好统筹发展和安全，提高对网络安全、数字安全的重视程度，提升数字素养和技能，有效防范化解非传统安全风险，筑牢数字安全屏障。

　　会议以视频的形式召开，各县区设分会场。杨骁、吴中阳、杨炳旭及其他在洛市委理论学习中心组成员；市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委各部委、市直机关各单位、各人民团体、各垂直单位、市管企业党委(党组)主要负责同志；省管企业、科研院所、高等院校主要负责同志等在市主会场参加。（记者 李东慧 见习记者 吕百营）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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