洛阳与360集团签署战略合作协议 助力洛阳建设国家数字化转型示范城市

2日上午，我市与360集团签署战略合作协议，双方将深化地企合作，以数字化引领高质量发展为主线，在洛布局360中部数字安全科技创新总部，全面促进洛阳市数字产业化和产业数字化发展，助力洛阳建设国家数字化转型示范城市。

我市与360集团签署战略合作协议

在洛布局360中部数字安全科技创新总部

助力洛阳建设国家数字化转型示范城市

江凌与周鸿祎举行工作会谈并鉴签 张备、徐衣显参加

2日上午，我市与360集团签署战略合作协议，双方将深化地企合作，以数字化引领高质量发展为主线，在洛布局360中部数字安全科技创新总部，全面促进洛阳市数字产业化和产业数字化发展，助力洛阳建设国家数字化转型示范城市。

市委书记江凌与360集团创始人、董事长周鸿祎举行工作会谈并鉴签。江凌表示，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。党中央高度重视发展数字经济，大力实施网络强国战略和国家大数据战略，为我们加快数字经济发展指明了方向。产业数字化是红海中开辟的蓝海，数字产业化未来是一片新蓝海。洛阳将进一步抢抓数字经济新风口，与360集团等行业领军企业深化合作，依托在洛布局的360数字安全科技创新基地，梳理更多应用场景，开展更多针对性项目开发，加强大数据专业人才培养，不断提升数字化安全保障能力，更好发挥数字技术对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用。

周鸿祎表示，进入新发展阶段，数字经济正在成为提升城市竞争力的重要抓手。360集团将深耕洛阳、扎实做事，积极发挥自身数字安全领域的技术优势，立足洛阳特色、紧盯洛阳所需，助力洛阳构建数字安全网络体系，带动洛阳加快打造网络安全产业生态，利用互联网新技术推动更多传统产业转型升级，实现价值链、产业链、商业链的重构，为洛阳副中心城市建设、青年友好型城市建设作出积极贡献。

成立于2005年的360集团，是中国领先的数字化安全服务提供商、互联网免费安全服务的倡导者。360集团的核心能力是数字化安全，拥有全球一流的网络安全大数据平台、全球顶级核心安全知识库以及近万件原创技术和核心技术专利，主要面向政府、城市、行业及个人用户，提供包括网络安全、大数据智能和互联网应用服务，持续为数字中国贡献力量。

按照协议，360集团将在洛阳设立360中部数字安全科技创新总部和数字化运营公司，参与洛阳市新型智慧城市建设、城市安全能力体系建设及运营，立足洛阳，辐射中原城市群，提升洛阳作为中原城市群副中心城市的竞争优势。洛阳市将加快制定数字产业政策，扶持数字产业发展，推动产业融合与创新，打造数字产业生态圈，支持360集团在洛项目建设发展。

360集团还将在洛阳落地大数据协同安全技术国家工程实验室洛阳分中心，提出有针对性的大数据安全解决方案，提供持续的数据安全运营服务；打造洛阳新一代数字安全能力体系，形成动态防御、主动防御、纵深防御、精准防御、整体防护和联防联控的安全能力体系，保障城市数字化建设的安全稳定运行；建设数字城市安全场景中心，配套建设安全检测公共服务平台及各类场景安全基础服务体系；助力洛阳数字化转型和数字安全智慧城市建设，助力县区数字化转型，推动新型研发机构建设和数字人才本地化培养，为洛阳市的数字产业结构调整、科技成果转移转化、本土人才培养与应用等方面提供支撑。

360集团党委书记、总裁张备，360集团副总裁、360未来研究院院长杜跃进，洛阳市领导徐衣显、侯占国等参加签约仪式。(记者 李东慧)