18日，市委书记江凌深入宜阳县柳泉镇、盐镇乡，专题调研巩固拓展脱贫攻坚成果工作。他强调，要深刻领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，不断强化产业支撑，带动群众稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

江凌到宜阳县专题调研巩固拓展脱贫攻坚成果工作

健全防止返贫动态监测和帮扶机制

坚决守住不发生规模性返贫的底线

18日，市委书记江凌深入宜阳县柳泉镇、盐镇乡，专题调研巩固拓展脱贫攻坚成果工作。他强调，要深刻领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，不断强化产业支撑，带动群众稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

柳泉镇柳泉村金泉草莓基地，有效带动了95户群众脱贫增收。江凌实地察看草莓长势，了解市场销售、群众务工等情况，希望加大草莓深加工产品开发力度，不断提升综合效益。得知该基地正在积极谋划扩大规模，江凌鼓励他们坚定信心，探索建立经济合作社，带动更多群众参与草莓种植，帮助脱贫劳动力实现技能就业、技能增收。柳泉镇高窑村蛋鸡养殖基地，日均售卖鸡蛋10吨，带动周边14个村集体增收。江凌实地了解养殖基地运营情况，希望企业进一步发挥示范带动作用，加快鸡蛋深加工项目建设，拉长扶贫产业链条，有效助力脱贫村集体增收，增强脱贫稳定性持续性。

江凌还察看了洛阳宜资包装公司位于盐镇乡的就业帮扶基地建设情况。他强调，要注重用好市场机制发展乡村特色产业，通过“公司+合作社+农户”等模式，强化龙头企业与脱贫群众的利益联结，持续提升农民特别是脱贫群众的收入。县乡两级要加大对有技术有经验的致富带头人、返乡创业乡贤、龙头企业等的扶持力度，积极对接实际需求，引入信贷、保险等配套服务，为巩固脱贫攻坚成果提供有力支撑。

“来咨询金融贷款的人多不多？能为群众提供哪些金融服务？”在柳泉镇高窑村普惠金融服务站，江凌认真询问业务开展情况，指出要发挥好农村金融服务站作用，变“坐等群众上门”为“下沉走访群众”，有效解决信息不对称问题，真正发挥好金融帮扶作用。他强调，金融服务对乡村产业发展具有重要作用。要加强农村征信体系建设，推动金融机构以信用为基础开展特色金融服务，实现信用赋能金融创新，为农村的诚信市场主体提供优质服务，有效解决乡村产业发展资金问题。

防止返贫动态监测和帮扶机制是否健全？脱贫户是否有稳定收入？江凌对此十分关注。在高窑村，江凌察看了脱贫户建档立卡材料，指出存在的不足，要求进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化定期跟踪、动态监测，及时发现、有效消除返贫致贫隐患。来到姜介子、郭白子等脱贫户家中，江凌认真询问饮水安全、危房改造、低保、兜底保障等政策落实情况，叮嘱相关负责人要定期走访群众，把帮扶工作做扎实做到位。脱贫户朱善伟介绍，自己利用小额贷款养牛，如今贷款已经还完，收入逐年增多，全家人生活越来越好。江凌向他表示祝贺，希望他进一步用好巩固拓展脱贫攻坚政策，依靠勤劳双手实现稳定小康。

盐镇乡富盐花苑易地搬迁安置小区，集中安置55户209名深山区群众。“家里几口人，还有没有地，收入情况怎么样？”江凌走进姚洪亮、周长河等群众家中，和他们拉起家常，了解搬迁后发展的变化。周长河掰着指头计算各项收入，高兴地说，搬迁后生活比原来好了许多，对未来美好生活有了更多期盼，大家都发自肺腑感谢党和政府。江凌十分欣慰，他说，习近平总书记多次强调全面小康路上要一个不少、一户不落，各级各部门要强化搬迁后续帮扶，推动安置点后续发展，支持搬迁群众稳定就业，提升基本公共服务水平，让搬迁群众稳得住、能发展、可致富。

江凌还听取盐镇乡集镇规划建设情况汇报，指出要科学做好镇区规划，认真梳理街区肌理，合理布局各类设施，试点启动高品质小区建设，完善教育、医疗、供暖等公共服务，引导人口适度集聚，有效带动产业发展。

调研中，江凌在盐镇乡周过村临时停车，随机走访张守太、刘雪萍等重点监测对象，抽查帮扶责任人入户走访、帮扶政策落实等情况。他强调，帮扶责任人要切实担起责任，深入一线，广泛走访，精准发现存在返贫致贫风险的困难群众并及时纳入监测帮扶范围，确保脱贫人口和监测对象返贫致贫风险动态清零。要以巩固拓展脱贫攻坚成果为抓手，进一步锤炼干部作风，建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度，在落实帮扶政策、解决实际问题中提升群众获得感满意度。

王军、魏世忠等参加调研。(记者 李东慧)