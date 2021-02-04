刚刚，原油大通道开通！日照—濮阳—洛阳原油管道工程正式建成投用【视频】

18日下午，来自山东日照港的首批6.5万吨安哥拉芒都原油经过10天长途跋涉，顺利抵达位于洛阳原油商业储备基地的管道末站，标志着历时三年零八个月紧张施工的日照—濮阳—洛阳原油管道工程正式建成投用。

18日下午，来自山东日照港的首批6.5万吨安哥拉芒都原油经过10天长途跋涉，顺利抵达位于洛阳原油商业储备基地的管道末站，标志着历时三年零八个月紧张施工的日照—濮阳—洛阳原油管道工程正式建成投用。

作为国家“中长期油气管网规划”的重点项目，日濮洛原油管道可研批复总投资49.39亿元，是洛阳石化炼油结构调整项目的关键配套工程、提高资源保障能力的生命工程。

该管道横跨山东、河南两省，起点为山东省日照市岚山港区的日照输油站，沿途经过日照、临沂、泰安、济宁、菏泽、濮阳、安阳、新乡、焦作、洛阳10个地市和33个县区，终点位于洛阳市孟津区的洛阳原油商业储备基地内。管道全长796千米，设计输量为每年1000万吨。

该项目建成投用后，不仅可以大幅降低洛阳石化进口原油运输成本，而且使企业在油种的选择上将更加灵活，进而更有效地支撑企业高质量发展。届时，日濮洛原油管道还可与洛阳原油商业储备基地配合，为洛阳石化提供稳定、充足、有竞争力的原油资源，推动洛阳石化向炼化一体化转型发展，对加快洛阳现代石油化工基地建设，促进河南省石化产业转型升级，都具有十分重大的意义。

为配合国家“中部崛起”战略实施，提高洛阳石化原油资源供应的稳定性和可靠性，降低原油运输成本，促进企业健康发展，满足地方经济快速发展对石油石化产品的需求，日濮洛原油管道项目于2012年开展前期工作，2016年4月获得国家发改委核准批复，在施工过程中穿越铁路11处，穿越高速公路、国道、省道67处，穿越大中型河流76处，并于今年10月17日实现管道全线贯通。

近年，洛阳石化坚持树牢“项目为王”工作理念，企业继2020年炼油结构调整项目建成投产后，后续乙苯、苯乙烯和中压加氢裂化项目目前已进入开工前准备阶段，规模为160万立方米的洛阳原油商业储备基地项目于2021年7月底全部建成，洛阳—新郑航煤管道项目也于近日获得省发改委核准，百万吨乙烯项目完成综合评估论证，进入可研批复阶段，多个项目形成合力，将为我市依托精细化工产业集群，加快建设先进制造业强市提供源源不断的产业动力。（洛阳日报社总编辑 李勇 记者 陈曦 王艳杰 鲁博 刘冰 文/图/视频 通讯员 赵鹏钧）