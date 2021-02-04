在把握重大成就中坚定历史自信——二论推动党的十九届六中全会精神在洛阳落地生根

初心铸就伟业，奋斗创造奇迹。立足当下、着眼未来，党的十九届六中全会审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，推动全党增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，意气风发向着第二个百年奋斗目标进军。

初心铸就伟业，奋斗创造奇迹。

立足当下、着眼未来，党的十九届六中全会审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，推动全党增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，意气风发向着第二个百年奋斗目标进军。学习好、宣传好、贯彻好全会精神，就要深化对党百年奋斗重大成就的认识与领悟，以咬定青山不放松的执着在现代化建设新征程中勇毅前行。

百年栉风沐雨，百年披荆斩棘。一百年来，多少枪林弹雨，多少壮怀牺牲，多少上下求索，多少艰辛跋涉……我们党团结带领人民为了民族独立、人民解放，为了国家富强、人民幸福，风雨无阻向前进，创造了新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、新时代中国特色社会主义的伟大成就，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际“两个大局”，统揽“四个伟大”，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程！

一滴水可以折射太阳的光辉，把目光投向我们脚下的这片大地，或许就能更好从中感触到什么是“奋斗的史诗”，什么是“不朽的奇迹”。

一百年来，洛阳人民在党的领导下，从无数革命先烈前赴后继、赴汤蹈火，在战火纷飞中迎来解放，到在一穷二白中开启工业化，创造我国工业史上的多个第一；从改革开放后着力破除制约发展的思想桎梏和体制障碍，实现从计划经济到市场经济的嬗变，到进入新时代全面建成小康社会、开启了全面建设社会主义现代化新征程，曾经千疮百孔、满目疮痍的河洛大地焕发出勃勃生机。一百年来，这片古老大地上翻天覆地的历史巨变，正是一个缩影与写照，折射出一个国家波澜壮阔的跨越，映照出一个政党矢志不移的求索。

“自信人生二百年，会当水击三千里。”正如习近平总书记指出的那样，社会主义中国巍然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。从苦难到辉煌，由挫折而奋起，走向复兴的中国人，最是拥有“强起来”的自信。

胸怀千秋伟业，百年恰是风华正茂！

站在继往开来的历史交汇点上，我们要深刻把握党的百年奋斗重大成就特别是新时代党的伟大成就，充分认识到我们党通过百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运，开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。我们要把握历史发展大势，坚定理想信念，牢记初心使命，置身民族复兴的伟大征程中找定位、明方向、抓重点，不为任何风险所惧，不为任何干扰所惑，倾力而为把洛阳发展好，以重振洛阳辉煌的新成效展现新担当、作出新贡献。

“无限的过去都以现在为归宿，无限的未来都以现在为渊源。”

勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，重整行装再出发，在迈向第二个百年奋斗目标新的赶考之路上，争取为党和人民创造更加伟大的胜利和荣光，我们当有这样的自信，我们当有这样的定力！（洛平）