洛阳加快建设青年友好型城市 提升城市功能品质与青年契合度

城市的活力在青年，城市的未来看青年。当前，洛阳正在建设青年友好型城市。

城市的活力在青年，城市的未来看青年。

当前，洛阳正在建设青年友好型城市。如何提升城市功能品质与青年的契合度？如何更多关注青年的特点、需求和体验，让洛阳真正成为一座现代化青春活力之城？16日召开的全市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议，对此进行了具体部署。

建好创新平台，促青年竞相创新创业

我市将着力打造一批青年创新创业平台，为青年就业创造更多机会，为青年创业提供更好平台。

——建设科技产业社区

按照计划，各城区今年年底前至少启动建设1个科技产业社区，市直有关部门将在科技产业专项奖补、融资、人才引进培育、产业政策、社区用地等方面做好支持配合。争取明年年底前，我市建成一批“社区样板”，推动形成一批功能齐全、青年青睐的新型城市社区。

——建设伊滨科技新城

我市将学习借鉴郑州中原科技城建设经验，在伊滨区规划建设科技新城，科学确定城市形态和规划，大力引进和培育智能制造、科技研发、商务服务等业态，建设一批科技产业社区、先进制造业基地、文旅文创产业平台。

——实施青年就业创业工程

我市将完善支持青年就业创业的政策体系，持续优化“河洛英才计划”，大力开展青年引才活动，实施青年见习计划，加快建设适应青年创业需求的要素市场，构建青年创新创业孵化体系，为青年建功立业搭建更广阔舞台。

优化安居安家条件，提供多样化安居支持

我市将构建租、售、补一体化青年安居体系，按尽力而为、量力而行、筹建并举、远近结合的原则，既强化政府保障作用，又积极运用市场化手段，鼓励支持集体经济组织、园区企业、企事业单位、住房租赁企业、房地产开发企业等多种主体，围绕科技产业社区、产业园及周边、轨道交通站点附近和城市建设重点片区，规划布局建设小户型保障性租赁住房。

按照计划，“十四五”期间，我市预计筹建保障性租赁住房5万套，力争达到8.5万套，以总量不低于40%的比例，优先供应来洛就业创业的青年大学生。

明年，洛阳将在持续推进公租房建设基础上，计划先筹建保障性租赁住房1万套，为吸引青年人才落户提供良好居住条件。

提升公共服务，提供更高品质的生活服务

聚焦青年关注的教育、医疗等问题，我市也将不断提升公共服务，打造便捷优质舒适的生活圈。

有序做好中心城区高中迁建，规划建设一批特色鲜明的现代化高中，今年12月中旬完成首批9所新建学校项目论证和选址工作，同步开展拆迁腾地和土地报批，尽快开工建设，确保2023年5月学校满足入住条件。同时，谋划推进迁建高中地块的初中、小学和幼儿园改建工作，不断提升教育质量，打造区域教育高地。

优化调整中心城区医疗资源布局，加快河南省第二儿童医院、市中心医院伊滨院区、市中医院伊滨医院等重点工程建设，推进国家中医骨伤区域医疗中心、呼吸区域医疗中心建设，争取中医脑病国家区域医疗中心落地洛阳，着力打造区域医疗高地。

营造多姿多彩生活环境，增强青年认同感

我市还将打造一批潮流时尚消费街区、沉浸式体验文旅消费等新业态，加快建设青年驿站，营造多姿多彩的生活环境，更好地满足青年消费需求。

针对青年社交需求，一方面将丰富社交场景，加强与抖音、B站等新媒体互动合作，常态化策划定制彰显洛阳特质、符合青年特征的线上社交活动；另一方面加快建设“青年之家”，在文博体育公园、周山森林公园等地融入“青春活力绽放”“青春愿景畅享”等青年社交场景，不断丰富文体活动、婚恋交友、志愿服务等社交服务供给，着力解决青年线下社交“不足”、朋友圈“不大”的问题。

我市还将积极做好宣传营销，推出根植城市愿景、河洛文化的宣传产品，不断提升洛阳时尚、青春、活力的城市气质，利用“两节一会一论坛”、创新创业大赛等平台载体，发挥洛阳欧美同学会、洛阳市海外联谊会等组织作用，持续增强洛阳在海内外青年群体中的影响力和吸引力。（记者 李东慧 白云飞）