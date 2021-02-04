17日，市委书记江凌深入汝阳县，调研指导乡村振兴、特色产业发展、集镇建设和民生工作，强调要深入挖掘特色优势，持续深化改革创新，发挥好龙头企业示范作用，加快推动产业发展提质增效。

江凌在汝阳县调研时强调

挖掘特色优势深化改革创新

加快推动产业发展提质增效

17日，市委书记江凌深入汝阳县，调研指导乡村振兴、特色产业发展、集镇建设和民生工作，强调要深入挖掘特色优势，持续深化改革创新，发挥好龙头企业示范作用，加快推动产业发展提质增效。

在河南康普食品汝阳生产基地，江凌实地察看企业展厅，了解中央厨房运行情况，叮嘱企业要把食品安全摆在首位，生产安全、便捷的营养餐食。在柏树乡漫流村羊肚菌果蔬现代农业产业园，江凌了解园区建设运营情况，询问还有哪些困难需要政府协调解决。他强调，要发挥好农业龙头企业示范带动作用，带动农业种植业结构调整，因地制宜发展特色产业，不断提高农业附加值。

“搬迁后村集体收入有没有增加？群众收入来源是否稳定？特色产业有哪些？”江凌先后来到小店镇赵庄村、十八盘乡斜纹村，察看村容村貌建设，深入部分村民家中了解搬迁后发展变化情况。听到不少群众都表示搬迁后生活环境得到大幅改善，江凌祝福乡亲们日子一天更比一天好。在村里引进的洗漱箱包、吨包生产车间和优质冰葡萄种植基地，江凌与返乡创业乡贤亲切交流，勉励他们积极扩大经营规模，加强村民技能培训，带动更多群众稳定增收致富。

在十八盘乡汝香源农业科技公司、付店镇石柱村佳天农业公司，江凌实地察看香菇种植情况，与企业负责人探讨拓展销路、打造品牌等事宜，对发展香菇产业带动群众持续增收的成效给予肯定。他强调，要进一步强化市场思维，积极推广“集体建物业、乡贤办企业”的模式，着力建好种植基地，完善销售网络，拉长产业链条，打好特色差异牌，把小香菇发展成乡村振兴的大产业。他还叮嘱县乡两级负责同志要加大对龙头企业的扶持力度，积极对接企业需求，有针对性地出台支持政策，引入金融、保险等配套服务，推动更多乡贤愿意返乡、专注创业。

柏树乡窑沟村立足自身特色，引入专业化乡村运营团队，着力打造红薯小镇，大力发展乡村旅游。来到该村，恰逢正在举行红薯文化节，江凌饶有兴趣察看特色民宿、直播带货和红薯奇妙游等体验项目，了解红薯种植销售情况，希望他们深入探索以红薯为主题的特色乡村旅游项目，引入更多投资商，吸引更多消费者，进一步拉长产业链条，创造更多经济价值。江凌还深入了解斜纹村、石柱村等地“三清两建”“三变”改革进展，指出要进一步盘活资源资产，加快改革步伐，更好调动村民积极性，提升乡村治理水平，开创乡村振兴新局面。

在上店镇、付店镇镇区，江凌实地察看集镇建设情况。他强调，要强化经营理念，推动中心镇适度扩容，完善配套政策，提高教育、医疗等公共服务供给水平，提升集镇综合承载力，引导人口适度集聚，有效带动产业发展。

在汝阳县人民医院新院区，江凌了解医院建设、职工收入情况，认真询问医共体建设改革进展。在上店镇卫生院，他实地了解医疗设备配备、日常接诊能力等情况。他强调，要按照“中心镇卫生院建成分院规模、普通乡镇卫生院打造分门诊”的标准，加快构建紧密型医共体，抓好人才引育，优化制度设计，完善管理机制，不断提高乡镇医疗服务质量。

在汝阳县中等专业学校，江凌走进教室和轨道交通、机器人操作等实训基地，察看日常教学开展情况，希望学校优化师资配备，建好实训平台，加大技能型实用人才培养力度，更好服务产业发展所需。在十八盘乡初级中学，江凌察看校园建设，听取教育教学改革情况汇报，指出要结合农村教育发展实际，用好教师“县管校聘”、集团化办学等政策，进一步优化教学理念、深化课堂改革，因材施教培养学生特色素养，真正通过高质量的教育使更多农村孩子走出深山、改变命运。

江凌还到金堆城钼业公司调研企业生产经营情况，并察看斜纹河等小流域治理工程进展。

王军、肖宏滨等参加调研。(记者 李东慧)