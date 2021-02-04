江凌与河南三建集团董事长白杨青举行工作会谈

16日下午，市委书记江凌与河南三建集团董事长白杨青一行举行工作会谈。双方达成共识，洛阳将持续做好服务企业工作，为河南三建等各类市场主体在洛发展提供良好环境，支持鼓励河南三建立足洛阳大本营，迈向全国大市场，着力实现高质量发展。

16日下午，市委书记江凌与河南三建集团董事长白杨青一行举行工作会谈。双方达成共识，洛阳将持续做好服务企业工作，为河南三建等各类市场主体在洛发展提供良好环境，支持鼓励河南三建立足洛阳大本营，迈向全国大市场，着力实现高质量发展。河南三建将履行企业主体责任，加快发展模式改革创新，坚守企业信用，狠抓工程质量，履行社会责任，聚焦洛阳市委市政府中心工作，积极发挥自身优势，以更多优质工程为洛阳副中心城市建设作出更大贡献。

孙延文等参加会谈。(记者 李东慧)